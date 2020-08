Krönika: Zlatan är bäst, det får man väl ändå medge

Jag är övertygad om att vi alla har något vi undrar över.

Zlatan – eller Lejonet, har haft en fantastisk fotbollskarriär, och ännu är inte sista kapitlet skrivet på denna sagolika fotbollssaga. En karriär som tagit honom från Malmö FF till Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United, LA Galaxy och nu Milan igen.

Elva gånger har Ibrahimovic tilldelats Guldbollen och anses allmänt vara Sveriges bäste fotbollsspelare genom tiderna. Under 15 år är han med sina 62 mål svenska landslagets främste målgörare i historien. Den Långe har vunnit ligan vid elva tillfällen med fem klubbar (två fusktitlar i Italien) i fyra länder och blivit skyttekung i Italien två gånger och i Frankrike vid tre tillfällen. Malmösonen är den ende som spelat för sju olika klubbar i Champions League och gjort 48 mål.

I drösen av alla framgångar har en händelse hamnat lite i skymundan. Före Zlatan Ibrahimovics erövring av fotbollsvärlden, provspelade han nämligen som 16-åring för anrika Londonlaget Queens Park Rangers. Tränaren Gerry Francis, då 45, visade ingen hänsyn i närkamperna, varken mot motståndarna eller sig själv.

Värt att tillägga är att Gerry Francis, med sina då 23 år, blev Englands yngste lagkapten genom tiderna och var min första stora fotbollsidol som 11-åring. En elakartad ryggskada stoppade honom dock från en lång och framgångsrik fotbollskarriär.

Hur som helst, då Zlatan stod och drällde med bollen lite för länge tacklade tränaren honom så hårt att han åkte ut på kolstybben. ”What the fuck do you want?” kved Ibra. Orden imponerade inte på Gerry Francis, som med uppspänd bröstkorg sprang rakt in i honom och väste ”Fuck off! For that, you’re going to breathe through your arse”.

På den återstående träningen behandlades parveln från Rosengård minst sagt omilt. Upplevelsen satte sådana djupa spår i den unge Zlatan att han där och då bestämde sig för att engelsk fotboll var inget för honom. Det skulle dröja 19 år innan han satte sin fot på de brittiska öarna igen.

Då han skrev på för Manchester United och därmed spel i världens bästa liga tvingades han för första gången i sin karriär ta defensiva löpningar. Det frestade på, kroppen var ovan, efter ett halvår gick knäet av på mitten. Bevisligen höll den 35-årige Zlatan inte för de fysiska påfrestningarna ligaspelet krävde. Idag har superstjärnan förstått att det lämpar sig bättre att sparka boll i MLS och Serie A.

Jag har läst otaliga reportage om alla framgångar, men aldrig lyckats läsa mig till vad jag alltid undrat; Zlatan, när du den där gången lämnade Loftus Road med gråten i halsen, hade du mycket ont?

Mats Lundberg