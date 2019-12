Krönika: Vi lever i framtiden – var är mina flygande bilar och androider?

När jag var liten så ville jag så gärna tro på allt jag såg i de stora Hollywoodfilmerna. Önskade att allt som de så fantasifullt visade skulle bli verkligt när jag vuxit upp.

I dag är jag vuxen. Och inser att vi är långt ifrån verkligheten i två av mina favoritfilmer.

Visste du att Tillbaka till framtiden 2 utspelar sig år 2015? Närmare bestämt 21 oktober, 2015.

Den framtid som huvudpersonen Marty McFly besöker har 3D-hologram på gatorna, självknytande skosnören, inbyggd torkfunktion i kläderna. Och framför allt, det som fick alla ungar att dregla: hoverboards.

Det var en slags skateboard, som i stället för att rulla på hjul skapade ett kraftfält under sig och kunde glida fram ett tiotal centimeter ovanför marken.

Hittills har jag inte sett några riktiga motsvarigheter till det i min verklighet, trots att det gått fyra år sedan "framtiden" var här.

En annan film, som dessutom lagt grunden för moderna scifi-filmer, som när den släpptes utspelades i framtiden var Ridley Scotts hyllade Blade runner. Den historien utspelar sig i november 2019.

I världen som målas upp på vita duken finns flygande bilar, människan har koloniserat rymden och vi har utvecklat teknik för att göra så människolika robotar att vi knappt kan skilja dem från verkliga personer.

Åter igen, inget vi sett röken av hittills.

En del filmers framtidsvisioner ska vi dock vara tacksamma över att de inte har inträffat. Som verkligheten i Terminator 2, som enligt den filmen skulle föreställa 1995. Den dystopiska versionen av New York i filmen Escape from New York, som ska föreställa hur storstaden skulle se ut 1997, ska vi också vara tacksamma för att ha sluppit uppleva. Domedagsfilmen 2012, som namnet antyder utspelas år 2012, inträffade lyckligtvis heller inte.

Kanske finns det en möjlighet att alla fantastiska saker vi sett i filmerna kommer att bli verklighet en dag i framtiden. Ingen vet egentligen vad som väntar det kommande decenniet, seklet eller millenniet.

Men oavsett vad vi som kollektiv, mänskligheten, kommer att få uppleva så kan jag inte sluta tänka på att vi ändå är rätt oväsentliga. I det stora hela.

Vi har bara funnits en kort kort, rent av obefintlig, del av universums existens. Det finns en övervägande risk att allt vi upplever, upptäcker, och uppfinner en dag kommer att förfalla i glömska.

Det reflekterar även Rutger Hauers karaktär över i slutscenen av Blade runner. Han säger: "I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain."

Det är både fint och skrämmande på samma gång. Vi kommer att försvinna i tidens stora hav, smälta in i något annat mycket större. Vår tillvaro på planeten kommer knappt att märkas. Som tårar i regn.