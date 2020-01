Krönika: Vi är framme vid året som bara fanns i framtiden – och nu är det dags att bli lite mer 1999

Något mer millennieskifte får vi som knatar omkring på jorden just nu inte uppleva, men i tisdags kunde vi i alla fall skåla för ett decennieskifte. 2019 blev 2020, och nu är vi framme i det som den där nyårsaftonen 1999 kändes som Den Riktiga Framtiden.

För under 2000-talets början var år 2020 ett begrepp. Mål som sattes skulle vara uppnådda 2020. Stora visioner hade 2020 som slutdatum, det var då vi skulle vara framme. Vid vad vet jag inte riktigt, men vi såg spänt fram emot den – framtiden.

Skulle vi ha bilar som kunde flyga och inte behövde bränsle år 2020?

Skulle vi klona oss själva?

Skulle vi ha robotar som städade åt oss, och skulle vi ha funnit vägen till evigt liv 2020?

Om man blev besviken över att micron inte sprängdes av förvirring när vi gick från 1999 till 2000 så blir man nästan ännu mer besviken nu. För 2020 har kommit, och allt känns som vanligt. Jag kör omkring i min Ford Focus, som har däcken på vägen hela tiden och som går sönder då och då. Tanka behöver jag göra ibland också. Med diesel. Jag skäms.

Någon klon av mig själv har jag inte sett till, och jag tror världen klarar sig utan det. Vi må ha uppfunnit dammsugarroboten, men någon fullt fungerande städrobot som piffar i mitt hem har jag inte sett röken av.

Skönhetsindustrin gör visserligen allt för att vi ska se unga ut ända in i graven, med botox och fillers och Gud vet allt man kan peta in under huden. Men vi struntar i det där med evigt liv. Det skulle bli så långtråkigt.

Fast man tänker efter så har det hänt massor de 20 senaste åren. Alla har blivit med smarta mobiler och internet har helt tagit över våra liv, till exempel. På gott och ont. För aldrig har det varit så enkelt att vara social, men det har heller aldrig varit så enkelt att spy ut sitt hat.

Det senaste decenniet har varit åren då näthat blivit vardag. Och det är så himla sorgligt. Innan internet fanns i var mans hand kändes världen lite snällare. Det var ingen, eller åtminstone försvinnande få, som gick omkring på stan och vrålade att någons barn eller mamma skulle mördas.

Min önskan inför 2020 är att vi försöker återgå till den tiden. Att vi blir lite mer 1999. Nej, vi ska inte sluta använda internet. Men vårt gemensamma nyårslöfte som gäller från och med nu och till evigheten är att vi ska vara snälla mot varandra.

Och om du nån gång känner för att skriva något orimligt argt till någon okänd person på internet: ta en promenad genom stan först, och testa om du törs skrika ut den mycket ilskna kommentaren till en vilt främmande människa.

För om det känns lite obekvämt så ska du nog inte skriva det på internet heller.