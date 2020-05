Krönika: Torkel Bohjort hör hellre Judy än skogens ljud

Vad är det dom hör?

En igelkott som kryper ännu längre in under den där torra busken tjugo meter in efter traktordiket? En vårpilsk ”kväka” som hoppar omkring? Nån annan konstig fågel?

Varför skulle det vara en bättre idé att lyssna på en kotte som faller medans 49 andra kottar ljudlöst sätter andan i halsgropen än Judy Garland i Carnegie hall?

En makalös diva i några av de största musikaliska trollerierna som någonsin har skapats. Kompad av ett orkesterdike fyllt till bredden med musikanter och instrumentalister som övat skalor ett helt liv för just det här ögonblicket.

Skulle det i jämförelse med detta vara bättre att höra en sten som inte hörs?

De som gärna skriver att de inte förstår såna som lyssnar på musik i skogen gör det oftast som om de är lite finare än oss med lurar i öronen.

I min värld är det inte ett dugg finare att kunna plocka ut...säg...vårens första kviddiga kvideditt från en trollkyckling än Dennis Davis cymbalslag i David Bowies ”Look back in anger”.

På mig imponerar det strörre om man kan hojta till precis innan Steve Wickhams fiol får hjärtat i halsgropen i solot på ”Fisherman’s blues” än om nån hen kan berätta vad det är för ”plopp” som kanske hörs på stigen.

Och vad fan är det egentligen för ”plopp” som hör där?

Och vem bryr sig?

Peka ut Paul Griffens klavinett på Steely Dans”Kid Charlemagne” och du har en vän för livet.

Påpeka att det som nyss hördes var en fjällskrika och du får en förvånad blick.

Jamen musik kan man ju lyssna på jämt annars?

Ja, precis. Då också.

”Jag lyssnar också på musik”, säger nån. ”När jag går på toaletten till exempel.”

Ja, precis. Då också. Och där är nog chansen större att höra intressanta lockrop än på stigen i Vikskogen.

”Men är du inte rädd att du ska möta björn eller varg och inte höra nåt för du har musik i lurarna?” säger en annan.

Nja – och de här orden hoppas jag verkligen att jag inte (och inte nån nalle heller för den delen) behöver äta upp – jag tror ju inte att jag rör mig i de mest rovdjurstäta markerna.

Och alltså...om man ska bli uppäten av en björn, vad vill man helst ska vara det sista man hörde? ”Over the rainbow” i en alldeles makalöst vacker version eller ljudet av en räv med rännskita och artros­knakiga knän som hukar över en stubbe och ylar i smärta när alldeles för många blåbär ska ut?