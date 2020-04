Krönika: Ta kontrollen över tv-tittandet och låt er inte förslavas

Jag såg den amerikanska filmen med undergångstema 2012, tanken var att ta en välbehövlig paus från serier. Filmen startade i ett rasande tempo; städer föll ihop, jordytan gav vika, Kalifornien sjönk ned i havet! Onekligen imponerande effekter, visst, men det var ändå inte mer än en katastrofal katastroffilm som dessutom var skitlång. Mitt i allt elände en tafatt kärlekshistoria också, jag antar att det är vad vi vill ha. Sista timmen var hejdlös, jorden fick gärna gå under vad mig anbelangade, bara filmen tog slut nån gång. Detta var bland det absolut sämsta jag någonsin sett. Jag googlade och fann viss tröst: NASA har utsett 2012 till världens mest orimliga film genom tiderna.

Senare vågade jag mig på ett 1400-talsdrama: The King. Med en Guinness och en skål jordnötter satte jag mig till rätta. Filmen rörde sig långsamt och hade ett enformigt dystert sinnelag. Det var ärans män i stålbrynjor som tog livet på största allvar. ”En kung har inga vänner. En kung har bara följare och fiender.” uttalades inledningsvis. Och så fortsatte det; grått och gravallvarligt. Måhända var humorn ännu inte uppfunnen? Det fanns väl knappt mat för dagen? Jag vet själv hur lättretlig jag blir då jag är hungrig. Och så insåg jag varför jag aldrig stod ut med Game of thrones. Detta högtravande svårmod med män i trånga trikåer. Skådespelaren och favoriten Steve Coogan sammanfattar så fint orsaken till att inte följa serien: I'm not twelve years old.

En bit in i The King satte jag nötterna i halsen då två män i plåtdräkter brottades i en gyttjepöl. De båda antagonisterna grymtade, plåtskador uppstod och jag fick svårt att hålla mig för skratt. Så banalt. Jag tryckte på stopp och svalde en klunk öl i besvikelse. Jag ville så gärna, men det gick helt enkelt inte.

Trots vår osynlige fiende covid-19 på stark frammarsch hävdar jag å det bestämdaste vikten av att ta kontrollen över tv-tittandet – låt er inte förslavas.

En skön och upprorisk energi uppstår när man hoppar av en inledningsvis lovande serie som för att föra handlingen vidare låtit en av karaktärerna plötsligt bete sig totalt obegripligt. Där och då, när den tydliga bristen på autenticitet har avslöjat sig, är det läge att bli en avhoppare. Som masochistisk hypokondriker skänker det mig stor tillfredsställelse att i stället få avnjuta ett färskt avsnitt av Fråga doktorn med behagligt fokus på åkommor levererade av glad och härlig programledare iförd rar blus. Kanske är det en form av självskadebeteende jag har i jakten på denna autenticitet – som nu tycks lika ovanlig som den en gång var vanlig.

Mats J Lundberg

Författare till Exil och Midsommarafton, Midsommarkransen