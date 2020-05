Krönika: Så mycket jag tagit för givet – som inte längre är lika självklart

Hjärtat slog fort av förväntan och det pirrade härligt i kroppen där jag stod med magen mot kravallstaketet bland en massa främlingar. Den stora folksamlingen speglades i mina solglasögon och allting kändes bara så självklart.

Året var 2019, platsen var Stockholm och jag har aldrig förut varit så hög på livet under en och samma helg. Jag glädjegrät på festivalens sista dag och vi skrek: See you next year! med löftet att gå på Lollapalooza även nästa år. Så vi fixade biljetter, och väntade...

Det gav mig enormt med energi så jag tänkte: jag ska göra det mesta av år 2020 och inte ångra något. Livemusik får mig att känna mig levande, så jag bokade in konsert efter konsert. När jag hade sammanlagt åtta spelningar och en festival i sikte började evenemangen ställa in, en efter en...

Musikåret 2020 har nu mer eller mindre ställt in, men likväl kommer året att gå till historien.

För trots alla inställda och framflyttade evenemang och konserter så fortsätter musiken att flöda, om än på andra platser. Många fantastiska initiativ har fötts i ett försök att förena människor. Musiken genljuder de allra flesta plattformar med onlineevenemang, digitala festivaler, balkongkonserter på socialt avstånd och världsomfattande insamlingar i musikens tecken. Och det är galet vackert.

När Lina Hedlund samlade en brokig skara artister i sitt vardagsrum för första omgången Karantänsessions satt jag i lunchrummet med tårar i ögonen. Det värmer hjärtat så förbannat, men fyller ändå inte riktigt tomheten i bröstet.

I februari gick jag och min sambo på årets förmodligen både första och sista konsert.

Det var fredag, vi var trötta och vi skulle se Slipknot i ett princip slutsålt Globen. Men jag hade redan sett de maskerade musikerna från Iowa tre gånger tidigare, så med tröttheten inräknad var jag måttligt intresserad från min sittplats långt bort från scenen. En bit in i konserten räknade jag ut att jag inte skulle ha några problem att missa Corey Taylors encore, så vi gick, mitt i konserten. Det var så befriande att ge in för tröttheten och bege sig till hotellrummet.

Jag förstod inte hur mycket jag behöver livemusiken och det sociala sammanhanget förrän social samvaro inte längre är ett alternativ.

Dessutom visste vi att vi hade en ny chans på en hårdrockskonsert i Stockholm en månad senare. Vi tog för givet att vi skulle köa utanför Fryshuset för att få höra Lamb of Gods senaste singel. Så fel vi hade.

Jag förstod inte hur mycket jag behöver livemusiken och det sociala sammanhanget förrän social samvaro inte längre är ett alternativ. Vi är inte lika fria att göra vad vi vill med vår fritid när vi har en smittspridning att förhindra. Med facit i hand så tänker jag aldrig mer ta ett svettigt publikhav för givet.