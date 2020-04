Krönika: Rutiner normaliserar en onormal tillvaro – tillsammans klarar vi allt

Att jag sitter här och googlar gamla historier på nätet beror på att jag helt plötsligt – och väldigt tråkigt – fått en massa tid över. Precis som många andra i Sverige korttidspermitterades jag i måndags. De flesta redaktioner på Bonnier jobbar hemma, men eftersom jag inte är sjuk kan jag gå ut men bör undvika offentliga miljöer för att inte bli smittad av covid-19.

Det känns som att jag kastats tillbaka till den tuffaste tiden i mitt liv. När cellgifterna gick till attack mot hjärntumören och min kropp var en sargad krigszon där smärta och frustration härjade vilt. Även då var ordern ”undvika offentliga miljöer” eftersom jag var så infektionskänslig. Lite same same but different. Jag kunde inte krama mina barn utan att tårarna rann för att kroppen gjorde så ont. I dag kan jag inte krama min mamma utan får nöja mig med att kasta slängkyssar till henne där hon står i fönstret, för att vi båda är i riskzon.

Tänk att det inte var ett tredje världskrig som fick jorden att rubbas ur sin bana – det var ett virus! Tur det, förresten. Det är lättare att skydda sig mot corona än bomber och vapen. Det måste vi komma ihåg att tänka på det i kaoset som vi hamnat i. Vi kan inte bara lägga oss på soffan och vänta på att det går över. Att dra täcket över huvudet stärker inget immunförsvar och öppnar i stället hjärnans dörr till ångest, apati och depression.

Både vårt yttre och inre pansar byggs av flera olika komponenter som samarbetar. Ska vi orka den här tunga tiden måste vi bygga ett skydd för kropp och själ, och jag tror stenhårt på att det skyddet är rutiner, frisk luft och utomhusvistelser. All forskning visar på att skog och natur förbättrar vår hälsa och minskar risker för att drabbas av allvarliga sjukdomar. Och rutiner gör att vi normaliserar en onormal tillvaro. Att lura sig själv att allt är som vanligt.

I alla krislägen krävs ordning och reda, rutiner och fortsätta med det vanliga i det ovanliga. Inga mysbyxor trots att man sitter vid köksbordet och jobbar, på med jobbstassen. Inga sovmorgnar till elva bara för att man permitterad. Långklänning eller en nystruken skjorta till helgen. Hitta nya uppgifter om du inte får jobba; städa, sortera byrålådorna, hjälpa en granne att handla. Läs böcker du inte hunnit med.

Försök behålla lugnet i stormen, och fokusera på det du kan påverka.

Själv har jag tre saker på min jag-gör-som-vanligt-lista:

Att ta en powerwalk i minst en timme varje dag.

Att lägga energi på saker jag kan påverka.

Att investera i mig själv.

När allt är flyktigt, nyckfullt och ovisst måste jag själv vara trygg och lugn. Mota bort stress och orostankar, bevaka kreativitet och samtidigt hålla hårt på rutinerna. Äta bra, sova bra, träna bra, jobba bra. Dag efter dag.

Det vänder till slut.

Tillsammans klarar vi allt.

Pamela Andersson

Krönikör i ToppHälsa och ansvarar för tidningens träningsresor. Hon är författare, föreläsare och ambassadör för Cancerfonden och för födelseorten Hudiksvall. Hennes nya bok Din hälsa sitter i munnen, kom ut i januari.