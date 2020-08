Krönika: Ordet "raffset" fastnade blixtsnabbt

Nu är det inte så att jag ordbajsar i onödan. Jag anpassar mitt ordvrängande beroende på målgrupp.

Fast det finns förstås undantagsfall när jag gärna ordgödslar. Som hemma med boysen till exempel, med viss förhoppning om att eventuella lärdomar anammas. Men framförallt lite som bitterljuv hämnd. Kan de meddela sig med sitt snuttifierade nutidsspråk med allehanda förkortningar och språkhybrider, kan minsann jag typ ”isch” köra mitt race. Att känna mig som en fågelholk, en relik från 1900-talets andra hälft accepterar jag inte helt utan kamp. Jodå, jag är väl medveten om att jag också tillhör den senare tidseran, men i alla fall.

Så ohämmat laddar jag ibland min ordsvada och pepprar tillbaka. Dock vanligtvis med ord som finns upptagna i SAOL, Svenska Akademins ordlista.

För en tid sedan avhandlades ord som "kryptiskt", "raljerande" och "resignerat" vid middagsbordet.

Sedan svärdotra kom in i bilden har det blivit ännu lite roligare. Tösabiten är nämligen rätt hygglig på svenska och visar till skillnad från sönerna – kanske av ren artighet förstås – ett visst intresse för ordens innebörd.

– Öh, kryptiskt? sa den äldsta och såg skeptiskt på mig, alltmedan den yngre krumbuktade sig irriterat, drog i sin fjunbeklädda överläpp och sa:

– Asså fatta, kan du typ liksom prata svenska någon gång?

– Kung brorsan, sa den äldre teatraliskt och gjorde ”high five” med sitt blodsband.

Fråga mig inte hur "raffset" kvalade in mellan köttbullar, pärmos och brunsås.

Men då svärdottern ville veta ordtrions verkliga innebörd följde så en utsvävning. En tämligen behaglig upplevelse för en filur som jag. För som sagt visst hyser ett ordrikt modershjärta som mitt, en arm förhoppning om att arvingarna ska lyckas addera något till sitt nutidsspråk.

Nu dök ju för all del även ett fjärde ord upp under denna middag mitt i veckan. Fråga mig inte hur "raffset" kvalade in mellan köttbullar, pärmos och brunsås, men så var fallet. Också det en främling för ungdomarna. Men se, det ordet rönte visst intresse hos gossarna. Än mer efter en ingående bildsökning på Google.

Några dagar senare tog jag till hemförhör för att se om kvartetten ord fastnat, bara för att realistiskt konstatera att såväl "kryptiskt" som "resignerat" och "raljerande", gått sönerna spårlöst förbi.

Men se där fanns dock ett ljus i det kompakta mörkret. Passande nog ett raffset som etsat sig fast på deras näthinna. Bröderna flinade menade åt varandra och en av dem sa:

– Raffset lär vi ju typ aldrig glömma liksom.

Agneta Wallner