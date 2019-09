Krönika: Operation aktion

Men så fångade inspirationen mig per pronto. Fingrarna for över tangentbordet likt steppskor i en gammal svartvit film och ett knappt förnimbart tågbyte senare, var jag framme. I Lund sammanstrålade jag med väninnans mycket bestämda mor på Grand Hotell för gemensam bussfärd ut till festen. På bussen får hon dock för sig att verifiera att bussen vi färdas i verkligen är den rätta. Chauffören, pinfärsk på posten, hävdar att så inte är fallet. Irriterat trycker väninnans mor på stopp och vi kliver av bara ett stenkast från hotellet vi just lämnat.

Retligt nog, upplyser två Lundadamer om att vi just gått av rätt buss och att nästa inte går förrän om flera timmar.

-Taxi, hojtar väninnans mor med bultande tinningar och likt en lydig vallhund fångar jag genast in en bulle ett tjugotal meter längre bort.

Väl avsläppt på destinationen blir jag iskall. Vart sjutton är ryggsäcken? Jag som inte kan springa, krumbuktar mig i chockerande hastighet, vevande med armarna bakefter taxin som just lämnat. Tacknämligt nog upptäcker chauffören den desperata kvinnan i backspegeln, men se någon rygga finns där inte kvar i bilen.

Det som inte fick hända, hade precis hänt. Väskan, innehållandes den ej lösenkodsskyddade datorn står i den bästa av världar vid en busshållplats i centrala Lund. Fokuserad på operation AKTION, rusar jag in i festvillan, grabbar tag i ett par bilnycklar samt vad jag tror är familjens halvklädda, körkortslöse son för guidning.

Den nyduschade gossen jag inte sett på åratal, guidar mig mot centrum samtidigt som en något upprörd mormoder ringer och undrar vad sjutton jag pysslar med. Jag ber henne ringa Grand Hotell för att skicka ut en ryggsäcksletare.

Men Agneta sådant kan man ju inte be personalen på Grand Hotell om.

Klick, öh där la jag visst på.

Äh skit i mormor, sa ynglingen som innovativt bad Iphonens MobilSiri om numret till Grand. Hotellets synnerligen serviceinriktade receptionist hakade på och skickade genast ut en springare. En evighet senare meddelar hon att den vilsna väskan, minsann stod vilset kvar och väntade på sin vilsna ägarinna.

Lättad tar jag kurvan förbi domkyrkan mot enkelriktat förbi ett förskräckt bröllopssällskap och droppar av gossen intill skylten Förbjudet att stanna. Med ryggan säkrad tar vi oss sedan åter i betydligt lugnare mak. Under färden får jag ynnesten att avnjuta genrepet av den nu vuxne mannens tal till sin mor, med rader inspirerade ur en bok av Persbrandt.

Agneta Wallner