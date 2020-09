Krönika om rädslan att gå under i ett blygrått hav: "Du kan åtminstone få dö med ett äpple i käften"

Det kommer väl några soliga dagar till. Dagar med klar sval luft då höstfärgerna kanske riktigt får spraka. Kanske. Men nu när jag sitter och skriver det här känns det avlägset.

Jag har slagit på värmen och sitter bara ett par meter från havet.

Vattnet är så blygrått som det bara kan vara när hösten plötsligt rammar en. Inte en båt, inte en käft i sikte.

Kajakerna ligger där de ligger. Och där lär de få ligga idag. Jag har inte en tanke på att kliva ner i sittbrunnen på nån av dem.

Jo, en tanke har jag väl, men det kommer inte att bli av. Det känns och ser ut som om det här är en sån där dag då man stryker med om man går runt därute.

Är det nånting jag inte vill så är det att gå under i blygrått vatten. Gud ska veta att det har känts nära några gånger. Men då har det inte varit i kajak utan i vinterstormar och orkaner ombord på isländska och färöiska fiskebåtar.

Glömmer aldrig när vi var hundra sjömil söder om Färöarna och kocken ombord på Suðringur fräste:

– Nån dag ska väl bli den sista. För dig och mig också. Men gnäll inte, knappt några andra har varit med om det här.

Han plockade i en låda och sträckte fram handen:

– Och du kan åtminstone få dö med ett äpple i käften. Men om vi klarar oss blir det en jävla historia att berätta, fast ingen kommer väl att tro oss.

Utanför det tunna skrovet rasade orkanen och vindmätaren hade just registrerat 48 meter per sekund ...

Kocken hade rätt, det blev en jävla historia att berätta. Jag har dragit den långa versionen så många gånger att jag nästan börjat tvivla på att det verkligen har hänt.

Men jag kommer ofta att tänka på de där mardrömsdygnen på Nordatlanten när hösten drar in. När havet blir blygrått. Ödesmättat.

Just i år, just den här hösten, känns hela tillvaron blygrå. Ödesmättad. Och snart brakar vi in i en höst som inte liknar någon annan.

Det gick att lura sig själv i somras. Trots att fyra av mina kolleger dog i pandemins början.

Dagarna blev ljusare, båttrafiken här utanför var livligare än vanligt, det var ofta nästan fullt på parkeringen utanför Albertina i Skärså. Mitt facebookflöde översvämmades av glada bilder på vänner och gamla kolleger som knappt hade varit norr om Dalälven förut. Nu verkade varenda kotte springa omkring ute i fjällvärlden. Jag tappade snabbt räkningen på hur många som varit uppe på Kebnekajse - och det var folk som i många fall knappt kunde stava till s-k-o-g-s-p-r-o-m-e-n-a-d.

Trots allt verkade det mesta vara normalt ganska länge. Men skenet bedrog.

Hösten kommer snart att slå till som en slägga.

Coronan är kvar.

Caligula sitter i Vita Huset.

Det ser mörkt ut vänner.

Svante Lidén