Krönika: Om kungen fick leverbiff – vilken överraskning

Livet är fullt av små överraskningar. Inte alla är så trevliga. Som när man tittar ut, och ser solen lysa på klarblå himmel. Och man klär på sig ytterkläder, kliver ut genom dörren för en spatsertur, och upptäcker att det blåser ishavsvindar, och att det inte alls känns som de plusgrader termometern visade.

Andra överraskningar kan, i all sin vardaglighet, göra en nästan omotiverat glad. Som när man tar på sig vårjackan första gången för säsongen, och upptäcker en tjuga i fickan.

Jag funderar huruvida en överraskning per automatik alltid utlöser någon form av känsla – kanske inte glädjefnatt eller för all del besvikelse. Men om det verkligen är en överraskning, i de fall den enda reaktionen blir ett "jaha". Jag landar i insikten att inte alla överraskningar behöver utlösa känslostormar. En del bara smyger sig in i vardagslivet, nästan obemärkt.

Ett exempel på vardagsöverraskning hemma i vårt hushåll, är varje gång jag plockar upp en burk ur frysen. Det är som Forrest Gump säger om chokladasken – you never know what you're gonna get. Att det står "Blåbär, 2019" på etiketten betyder absolut ingenting. Burken kan innehålla nästan vad som helst. Även om det är mest troligt att det är köttfärssås. Oftast går det bra, och om jag någon gång istället för en färdig matlåda, råkar få med mig en halv liter djupfryst gräddsås till jobbet, så är det bara att ta med jämnmod. Det hade varit värre om jag väntade kungen på besök, och hade tänkt baka en paj men upptäckt att det inte alls var blåbär jag tagit fram ur frysen, utan ”Leverbiff, 2015”. (Vilket i och för sig aldrig skulle hända, eftersom en av fördelarna med att vara vuxen är att man slipper äta leverbiff.)

En annan lagom stor vardagsöverraskning var när en kollega berättade att klädesplagget med det engelskklingande namnet slipover, inte alls kallas så i engelsktalande länder. Där heter det istället tank top, sleeveless sweater eller vest. Sånt är bra att veta, när man irrar runt på webben, i jakt på en exakt en sådan där slipover som Paul McCartney har på sig i filmen Magical Mystery Tour. (Jodå, de finns att köpa på postorder från England. 350 spänn, ungefär.)

En annan sak som överraskade mig var när jag upptäckte att Duke Ellington faktiskt spelade i Ljusdals folkpark i juni -63.

Det kan ibland kännas som att tillvaron är en förutsägbar rutin, ett pusslande med vardagslogistik, så den här typen av överraskningar piggar upp och skakar om lite grand. Det kan behövas.