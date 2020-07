Krönika: Om att omfamna kaoset som är livet

För två år sen var jag sjuk. Jag misstänker att min omgivning tycker att jag tjatar det alldeles för ofta. För det var inte som att jag fick en dödlig sjukdom. Men jag hade ett par rejäla lunginflammationer som förvärrade min astma och det var en eländig period av sjukhusbesök och oändlig hosta och andnöd. Syrgas och kortison och en röst som förändrades. Totalt var jag borta från jobbet i två månader och i rätt dåligt skick flera månader efteråt med nollad kondis och sköra luftrör. Och ja, jag kanske ältar det, men det hjälper mig att uppskatta nuet lite mer.

Då, mitt i den eländiga tiden, tänkte jag att "tänk om det aldrig tar slut" och såg framför mig hur jag resten av livet skulle se ut lite som barnet i tavlan "En konvalescent", av Helene Schjerfbeck, som jag såg som liten och berördes av: invirad i ett täcke, en glansig blick och röda kinder. Jag frossade förstås i svårmodet just då och tyckte synd om mig själv. Men så var jag också rasande dålig och det VAR synd om mig. Och i de där stunderna var det jag längtade efter att kunna gå en liten liten promenad utomhus. Laga middag åt mina barn. Skratta utan att få hostanfall. Bara ha en vanlig vardag. Till slut blev jag förstås frisk. Men när corona kommer på tal tänker jag på den där perioden.

Och jag tror att den tiden förändrade mig lite. Visst, jag kan gnälla, jag kan vara sur och negativ, men jag uppskattar vardagen och mitt liv. Jag vill vara just här. Och jag vill fånga dagen för våra dagar är det enda vi har. Åh, klyschorna radas upp, men jösses, livet ÄR för kort för att hela tiden ha för höga krav på sig, sitt hem och sin karriär. Om man hela tiden väntar på att disken ska vara diskad, tvätten inlagd i skåpen, och att man själv ska vara utvilad, hel och ren, innan man väl njuter och är glad, så får man ofta vänta förgäves. Idag målade jag en bod under ett par timmar innan jobbet, uppflugen på stege. Jag sladdade innanför ytterdörren tio minuter innan det var dags för jobb (hemifrån), kom på att jag hade satt tre surdegar på morgonen, så frenetiskt och med rödfärg i ansiktet vevade jag ihop degarna, kastade mig ner i kontorstolen och tog mig an dagens jobb. Nu med rödfärg i ansiktet och deg på händerna och köket formligen kaosartat. Byxorna är mjöliga, jag är svettig, och jag kom precis på att jag glömde ha i valnötter i ena degen. Och det är just då jag känner livet i mig. Bultande och levande. Kroppen värker och jag är trött - än sen då, det betyder ju att jag LEVER.