Krönika: Olle Nordquist om historiska toaletter, höstmörker och nya James Bond

För 25:e gången återvänder James Bond till bioduken. 28:e gången om man också ska räkna de Bondfilmer som gjorts av andra bolag än Eon Productions.

Rollen görs återigen av Daniel Craig. Och han har faktiskt varit hemma hos mig. Det var när Hollywood kom till byn för att göra sin version av Män som hatar kvinnor, The girl with the dragon tattoo.

Under inspelningarna i Kilafors, det var år 2010 vill jag minnas, började plötsligt Daniel Craig att känna hur det började trycka på. Han blev helt enkelt nödig.

Och som man brukar säga: A man's got to do what a man's got to do!

Ovanstående citat brukar felaktigt tillskrivas John Wayne i filmen Diligensen, men det var bara ett liknande uttryck och förmodligen i ett helt annat sammanhang. Första gången uttrycket användes var i stället i John Steinbecks roman Vredens druvor, möjligtvis även då i ett helt annat sammanhang.

Hur som helst, Daniel Craig var nödig och en lägenhet i närheten fick i rask takt skakas fram för att filmens huvudrollsinnehavare skulle kunna lätta på trycket. Där och då när den historiska händelsen ägde rum bodde inte jag i lägenheten, men det gör jag i dag och fortfarande sitter en minnesplakett på lägenhetens toalett.

Så när jag ibland vill bryta mig lite extra kan jag alltid dra till med att "James Bond har bajsat på min toalett". Hur många kan säga det?

Men med detta sagt kan vi nog lämna dasshumorn bakom oss!

För nu är det som sagt var dags för agent 007 att ännu en gång leverera underhållning på högsta nivå. Alla vi hard core-fans har svultna väntat ett extra halvår på filmen på grund av coronapandemin.

Premiären för den senaste Bondfilmen gör det förhoppningsvis också lite lättare att härda ut i höstmörkret. För hör ni, den här veckan hände det något. Det blev hastigt och lustigt höst.

I söndags var det definitivt sensommar, men i tisdags insåg jag att nu är hösten här. Det var då jag såg att de första löven gulnade.

För att lätta upp tingens ordning har jag faktiskt funderat på att skaffa mig en vit angorakatt. Ni vet en sådan där som superskurken Blofeld har i Bondfilmerna.

Den skulle kunna sitta i mitt knä och kurra när jag skriver mina krönikor om ondska och elände. Kopplingen till Blofeld skulle säkerligen kunna ge texterna lite extra ond krydda.

Och den skulle värma extra mycket när vi nu går mot kyla och snö.

För när det väl är premiärdags för den senaste rullen med 007 så är det nästan vinter. Sug på den en stund!