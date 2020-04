Krönika: Nu får John Prine dricka vodka och ginger ale istället för corona

John Prine kanske inte är ett hushållsnamn i Sverige men inom countrymusiken är han en av de mest inflytelserika och respekterade låtskrivarna och artisterna.

En av de sista spelningarna han gjorde var på konserthuset i Gävle i februari. Spelningen var framflyttad från augusti på grund av att herr Prine då fick flygförbud av sin läkare efter hjärtoperationen. Han själv ville nog åka redan då. Han kändes inte som någon som enkelt kastade in handduken.

När han väl gjorde entré i Gävle konserthus kom han inåkande på scen i en permobil. Han förflyttade sig till en stol där han satt och framförde sina fantastiska låtar ackompanjerad av ett utmärkt band. Han var rolig och berättade många historier mellan låtarna. Hans röst, som förändrats efter att han fått opererat bort en bit av tungan 2013, var innerlig och fin.

Konserten var otroligt bra och jag är glad och tacksam för att jag fick se John Prine innan han dog. Känslan på spelningen var att han nog inte kommer att ta sig tillbaka till Sverige igen. Jag trodde bara inte att han skulle lämna oss så snabbt.

73 år gammal blev han ytterligare ett offer för det virus och den sjukdom som förlamat hela världen.

”Jävla skit. Jag kan inte gå dit. Covid-19 fuckar upp alla ungars liv.”

Så sjöng Oden, 7, i ett uppmärksammat videoklipp där han bankar på trummorna och skriker ut sin frustration över att inte kunna göra det han vill.

Oden kunde sätta ord på det jag tror att vi alla känner just nu. Jag brukar inte bli påverkad av alarmerande rapporter om influensor som ska ta död på oss alla. Fågel- och svininfluensor har lämnat mig oberörd.

Men coronaviruset kan jag liksom inte ignorera. Det gör att min mormor och morfar får fira påsk ensamma, att i princip all sport på alla nivåer är inställd och att inga konserter eller nöjesevenemang kan hållas.

Roskildefestivalen, där jag varit de 17 senaste somrarna, får inte fira sitt 50-årsjubileum i sommar och School’s out i Söderhamn flyttar till september då förhoppningsvis Söderhamn kan fira 400-år som stad.

Allt och alla påverkas. Det går liksom inte att komma undan.

John Prines sista låt på hans sista skiva heter "When I get to heaven".

Den handlar om hur han, när han kommer till himmelen, kommer att skaka guds hand och sen starta upp ett rockband och ha ett härligt efterliv fyllt av fest och musik.

Man hoppas ju att det är så han har det nu.

”And then I'm gonna get a cocktail: vodka and ginger ale. Yeah, I'm gonna smoke a cigarette that's nine miles long. I'm gonna kiss that pretty girl, on the tilt-a-whirl. 'Cause this old man is goin' to town“