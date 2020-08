Krönika: När längtan gör dig sjuk – flashback till 90-talet

Det har nämligen jag. Låt mig ta dig med på en återblick till året 1998.

Ända sedan jag kommer ihåg har jag nästan alltid längtat efter något. När jag var liten var det oftast materiella saker. En leksaksgubbe, en film eller min födelsedag (då jag ofta fick något av de nyss nämnda).

Jag minns särskilt en episod från när jag var runt 14 år och som mest inne i tv-spel.

Den numera klassiska konsolen Nintendo 64 hade varit ute på marknaden i drygt ett år och jag älskade varje sekund som jag spelade på det. Super Mario 64 var det bästa spelet jag någonsin upplevt.

Men jag visste vad som väntade runt hörnet. Uppföljaren till ett av världens bästa spel, The Legend of Zelda: A Link to the Past, skulle snart släppas.

Jag läste allt jag kom över om uppföljaren, som fått undertiteln Ocarina of time. I ett års tid skannade jag alla speltidningar jag kom över, för att minsta lilla nyhet om spelet.

Ocarina of time skulle bli det första spelet i serien med 3D-grafik. Bilderna i förhandstittarna skvallrade om en mystisk och stämningsfull fantasyvärld, som var vackrare än något jag sett tidigare.

Mina förväntningar var skyhöga och jag längtade till släppdatumet så att det värkte ända ut i fingertopparna bara jag tänkte på det.

Det hela gick så långt att jag inför dagen spelet skulle släppas, fredagen den 11 december 1998, lyckades framkalla feber – så att jag skulle kunna stanna hemma från skolan.

Min stackars mamma, som förmodligen trodde att hennes son förlorat förståndet och långt innan den dagen hade tröttnat på mitt prat om tv-spel hit och tv-spel dit, insåg väl att hon inte hade något val och lät mig vara.

Hon hjälpte mig till och med ned på stan till dåvarande Wåhlstedts foto i Bollnäs, som var den enda butik som sålde Nintendo 64-spel vid tidpunkten. Där kunde jag äntligen lägga mina händer på den åtråvärda spelkassetten.

Väl hemma igen var naturligtvis febern som bortblåst. Resten av dagen och helgen blev jag ett med huvudkaraktären Link och hans kamp mot den onda Ganondorf.

Spelet var fantastiskt. Ett av tidernas bästa. Det som gjorde mest avtryck i mitt minne är dock inte Links äventyr, utan själva längtan efter att få uppleva det.

Det var något fantastiskt att kunna längta så intensivt efter något att jag till och med lyckades framkalla feber.

Jag kan än i dag förnimma känslan. En värme och otålighet. Glädje.

Nu när jag är vuxen tror jag inte att jag längtat så intensivt efter något annat i hela mitt liv, om jag räknar bort min dotters födelse.

Det jag upplevde med Zelda är väl kanske det närmsta jag kommer ordspråket “resan är halva målet”.

Kanske kommer det en dag när jag får uppleva samma känsla igen. Till dess ska jag njuta av nuet. Det är också viktigt.