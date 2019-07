Krönika: När jag mötte Beatles

Pappan jobbade kvar i huvudstaden, en höjdare på Selfridges på Oxford Street, och mamman som pratade fin London-engelska, var hemmafrun som åkte på champagnefrukostar med sina väninnor.

Hon rättade mig så fort jag sa gonna i stället för going to. Men bakom hennes perfekta uttal dolde sig en borttvättat Liverpooldialekt, som hon endast tog fram för min skull en gång när hon druckit vin.

Det första hon gjort när hon blev myndig var att lämna Liverpool och accenten bakom sig. Den härliga scouse-dialekten som jag med min kärlek till de fyra Liverpoolgrabbarna i pottfrisyr, lärt mig älska.

När jag så efter några månader i England, tillsammans med den fyraåriga dottern tog tåget till Chester för att hälsa på mormodern och morfadern, hade jag bestämt mig för att fråga om uppväxten i musikmeckat Liverpool.

Naturligt kom vi in på samtalet när mormodern kommenterade min tygpåse med singelomslaget till Something och Come together.

Med ro berättade hon att hon varje dag efter skolan tog av sig koftan, slipsen och knästrumporna som tillhörde skoluniformen, rufsade till håret och åkte till Pete Best källare, också känd som casbah club. Där hängde hon med John, Paul, George och Pete i perioden som blev casbahs födelse.

Detta sade hon på det mest lediga sätt, själv satt jag med stora ögon och ville veta allt.

När jag så senare besökte Liverpool bodde jag på ett vandrarhem med ett rum där fönstret blickade ut över Mathew street och skylten till The Cavern club.

Trots att jag är väl medveten om att den äkta klubben fylldes igen för att göra plats för en tunnelbana, var det för mig snäppet magiskt att kliva ner i källaren och höra en, så nära som det går, kopia av Paul Mccartneys I’ve just seen a face.

Coverbandet hade sett till att klä sig för rollen, upp till de pottliknande frisyrerna. Det var atmosfären, det var klubben och det var bandet. Och det var det närmsta jag någonsin kan komma drömmen om att ha varit där när det begav sig.

Jag har läst hur värmen i lokalen förr i tiden gjorde tegelväggarna våta av kondens, och än i dag blir det väldigt hett. Väl uppe för att ta lite luft kom en ur bandet och frågade om vi hade eld.

Efter lite prat visade det sig att Liverpoolbon bott i Sundsvall en tid och jag berättade att jag växte upp i en by inte långt därifrån. Världen är bra liten.

Fem år senare har jag honom fortfarande som vän på Facebook där jag följer vad som händer på The Cavern club.

Liverpoolresan kommer alltid att bo i mitt minne som resan då jag mötte The Beatles, inte bara genom coverbandet men genom att få se var de växte upp och befinna mig i staden där det bästa bandet som någonsin kommer finnas bildades och blev The Beatles.