Krönika: När det inte riktigt går som man tänkt sig

9 AM lämnade tåget perrongen på Liverpool Street station, bordet som skiljde oss åt var täckt av ölburkar av märket Carling. Snart berättade Stevie Cakebread livfullt om när Little Jim sänkte Norwichs maskot för något år sedan. Smithy och Norton skruvade besvärat på sig. Då deras gula kanariefågel till maskot innan matchstart kommit för nära inpå våra supportrar hade Jimmy hoppat in på gräset och attackerat kanariefågeln med en serie knytnävsslag. Medan han omhändertogs av säkerhetsvakter bars en knockad kanariefågel ut på bår, allt detta inför våra jublande blåvita supportrar. Little Jim, som för övrigt deltog i Falklandskriget, förklarade sitt tilltag med I was only defending me self.

När vi anlände till slutdestination stod där några polisbilar på vänt; siktet var inställt på McGregor som var bannlyst från landets samtliga fotbollsarenor. När jag frågade varför så tystnade Smithy. Det inte var läge för fler frågor.

Pubägaren till The Nelson motade oss, inga bortasupportrar var välkomna. En bit bort blev vi dock insläppta på en fallfärdig Working men´s social club med typisk engelsk heltäckningsmatta och grumlig belysning. Ölkranarna gick snart varma, stämningen steg, en njurpaj gav mig ny energi. Den elektriska stämningen i ett blåvitt kaos hade övergått till masspsykos. Utan att jag var medveten om det vid tillfället stämde vi upp i fotbollshuliganers eviga kampsång: With St George in my heart, keep me English, with St George in my heart I pray, with St George in my heart keep me English, keep me English to my dying day. No surrender, no surrender, no surrender to the IRA. Scum! Visst skulle vi vinna.

Vi begav oss och hamnade i en trång återvändsgränd. Ett avgrundsvrål hördes, från ingenstans stormade plötsligt gulgröna fans oss. Vi fick igen bakdörren innan någon sammandrabbning hann ske. Ingen var förberedda på den här attacken, särskilt inte jag. Närstrid har aldrig riktig varit min grej.

Vid poliseskorten på vägen till arenan försökte deras supportrar bryta vallen. En av de våra träffades av något hårt och segnade ned. Hatet var påtagligt, jag var skärrad. En dag som dittills gått planenligt hade förvandlats till något väldigt surrealistiskt.

Vi nådde fram till insläppen, segerrusiga passerade vi rostiga vändkors. Men halvvägs in i en plastmugg öl sprack planen, vi hann inte ens sätta oss… Norwich City tog ledningen. Tio minuter senare stod det 3–0.

Dagen i dur hade hastigt övergått i moll.

Det här blev just en sådan dag.

Inte riktigt vad vi hade tänkt oss.