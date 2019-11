Krönika: Min morfar var helt fantastisk

När jag var liten hissades jag upp i en gungställning. Tanken var att jag skulle ”se hela Mariedal” hemma i Karlskrona.

Ungefär samma tidsperiod knuffades min höjdrädda lillebror ner från en scen i Wämöparken – det var dags att bota hans höjdrädsla!

Många långa år senare knackade det på dörren. Där fanns en vacker fågelbur och två kvittrande undulater, en blå och en illgrön. Helt oväntat. Ett impulsönskemål från brorsan föranledde detta.

Bakom allt detta stod min morfar. Han var fantastisk, och han och mormor var en extremt trygg punkt i mitt oroliga liv, extraföräldrar när mamma behövde uppbackning. Och de älskade det. Älskade oss barnbarn, brorsan och mig.

Det märktes i allt. Hur morfar körde in till Lövmarknaden i Karlskrona, flera mil, bara för att jag och lillebror inte kunde enas om vem som skulle få de bruna och de gröna plastsoldaterna. Morfar köpte ett paket till av varje.

En tappad ballong under en annan lövmarknad fick morfar att – ja, just det – köra in och köpa en ny ballong som ersättning.

Han lekte dinosaurier med oss. Skojfajtades med oss. Jag kunde ringa upp och bara börja prata rappakalja och då svarade han med hemmasnickrad ”ryska”: ”Bratsniada, bratsniada”.

Så många barndomsminnen involverar mormor och morfar. Som den gången morfar klädde av sig till bara kalsongerna och sprang genom vattenspridaren med oss. Eller när han, en stor fullvuxen brevbärare, tvingade ned sin av nöden hopvikta kroppsform i en liten barnpool med två ungar i. Och alla oräkneliga resor till Kalmar och Öland – Ölands djurpark var höjdpunkten på året för oss barnbarn.

Morfar, en av min barndoms hjältar, älskade att jävlas med folk. Mig lurade han i att en vas jag hittade i ett av hans och mormors skåp var en Mingvas. Ja, jag gick på det – tills jag som 20 plus några år till tittade på den igen. Det var en av Gunnar Nylunds massproducerade kronskålar från Rörstrand …

Men säg det som varar för evigt. Morfar, som aldrig rökt eller ens druckit särskilt mycket, fick lungsäckscancer. Han hade jobbat på varvet som tonåring, innan han ryckte in i lumpen. Och ja, asbest är som bekant inte helt ofarligt.

Det gick fort. Väldigt fort. För fort. En natt trodde de inte att han skulle överleva. Men han bet sig kvar. Och verkade pigg – för oss barnbarn i alla fall. Men bara dagar senare kunde han inte ens prata, knappt notera att vi var där. Och sedan var det över. Samtalet kom när vi tittade på Monty Python. Morfar låg i sin sjuksäng hemma i huset, i den luvtröja och de mjukisbyxor han kremerades i. Med sig i graven fick han teckningar av mig och brorsan.

Då rämnade världen.

Kvar blev bara en förtvivlad elvaåring med ett arv bestående av raggsockar, den lilla tv:n de köpte för att morfar skulle ha något att titta på i sjuksängen, och en verktygslåda med orimligt många sylar och tänger.

Datumet var den 9 november 1999. Morfar var inte ens 55 och i dag har han varit död i 20 år. Han är saknad då, som nu.