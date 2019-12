Krönika: Min hämnd på alla dysterkvistare – nu vänder det

Är det någon mer än jag som tycker att julen började extra tidigt i år? Redan i början av november började en av radiokanalerna spela julmusik. Enbart julmusik. Och man orkar bara med en viss mängd med Last christmas och All I want for christmas is you, varje år. Så för att inte vara spy-less på allt vad jul heter innan den ens börjat, bytte jag kanal.