Krönika: Menige Flöjt rycker in!

Klockan är halv elva på söndagskvällen. 17-åringen som snart fyller vuxen står framför mig blek i ansiktet. Ett av vuxenvärldens alla uppbrott tynger honom. ”Flöjten”, hans ett år äldre kompis och förebild, har kommit för att säga hej då, lumpen väntar. Han ber mig att följa med. Jag säger trött att jag måste bli klar med en text.

Sonen går ut, blir borta länge, väldigt länge för ett hej då. När han kommer åter är han dämpad, ögonen är röda och ansiktet om möjligt än blekare. Han kämpar med tårarna.

– Hu, det där var jobbigt det. ”Flöjten” vill inte åka. Hans liv kändes så jäkla bra. Han var rätt ledsen, men jag bet ihop för hans skull. Jag berättade hur mycket han lärt mig, vad han betyder för mig, att han är precis som den storebrorsa jag alltid önskat mig. Förresten frågade han efter dig. 17-åringen ser uppfordrande på mig.

Sista året har ”Flöjten” gjort entré i vårt hem. En på pappret ett år äldre kille men med en själ som vittnar om en betydligt visare ålder. Till oss har han kommit med sin matlåda efter skolan för att låna mikron och hämta sonen till det gemensamma extraknäcket. Jargongen mellan de båda har varit varm och skämtsam utan gliringar som svider. Sonen har glittrat i ”Flöjtens” närvaro.

Jag tittar ner på texten som gott kunnat vänta och tänker att inget slår äkta vänskap. Vänskap som griper an i roten av hjärtat och finner sig själv, för att det var menat att så bli redan från början. Det var en sådan vän han sagt hej då till.

17-åringens ögon fylls av tårarna som väller upp, hans haka darrar men jag får inte trösta. Jag säger att jag ångrar mig, att jag självklart skulle följt med ut. Gossen nickar och meddelar att han vill vara ifred. Innan går till sitt rum vänder han sig om och säger:

– Fast du vet vad du ska göra nu mamma, det som bara du kan.

Jag blir kvar bakom texten som inte vill framåt, klockan är halv tolv och jag funderar över vad gossen menat. Jag slår ihop datorn och ställer in larmet på mobilen, när ”Flöjtens” nummer, som en ödets nyck, svischar förbi i adresslistan.

Ett infall far i mig. Jag tänker att sonen nog tycker jag är hur pinsam som helst just nu, men mitt dåliga samvete överskuggar. Jag sms:ar menige Flöjt och ber om ursäkt för att jag inte kom ut med fakturan för lånet av mikron, och för de få måltider jag lyckats få bjuda på. Jag önskar honom all lycka och påminner om att ett hejdå är inget farväl utan ett löfte om återkomst, en återkomst som han redan i morgon faktiskt är en dag närmare.

Det tar inte lång stund innan mobilen plingar till: ”Du är bara för go du”, följt av tre röda hjärtan.

När sonen kommer till frukosten nästa dag ler han varmt. – Jag sa ju det. Du visste vad du skulle göra. ”Flöjten” hälsar och säger att han bara ska använda Trangiakök tills han kommer hem till oss igen.

Agneta Wallner