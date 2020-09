Krönika Karin Bylund: Nu har traktorn lagt ägg igen – och i år blev de något alldeles extra

Plötsligt en dag var hela täkten utanför mitt köksfönster belamrad med nyvärpta jätteägg. De låg där, gigantiska och runda, med den färska navelsträngsstumpen kvar, och blänkte och pöste i solen på den nyslåttade stubbåkern. Nästan utomjordiska. Jag fick gnugga mig lite i ögonen, för de var dessutom rosa!

Man ser dem lite varstans i landskapet numera. De är oftast vita, men jag har sett såväl gula som blå och gröna också. Vårt landskap är i ständig förändring. Växer det inte igen så dyker det i stället upp nya inslag, och det ska vi kanske vara tacksamma för.

Angående det estetiska i dessa bollar går åsikterna rejält isär här hemma. Jag konstaterar lyckligt att den rosa färgen harmonierar fint med dikets vilda blåklockor och klöver.

"Nej, inte kan man kalla dem för vackra", brukar maken kontra. "Plast! Tacka vet jag de gamla traditionella hässjorna som liksom smälte in i landskapet."

Och visst, jag minns också hässjorna. De var fina. Man ser dem verkligen inte ofta i dag. Dyker de upp så är det på bild eller några enstaka utanför en hembygdsgård, gjorda just av nostalgiska skäl. Men det är klart att de framkallar fina minnen.

Då, förr, var det fest när hela familjer och byar gick samman för att jobba i skördetider. Fest när farmor kom med kaffekorgen och bredde ut en filt i skuggan och den svala svagdrickan serverades när man räfsat färdigt.

Det var bra mycket slit med hässjorna. Jag är gammal nog att komma ihåg familjens vedermödor. Inte alltid var det helt frivilligt för släkten att delta. Och min pappa var en av de första i bygden som började torka höet på marken – och köra in det i en lada med hötork. På logen fick vi barn hjälpa till att trampa höet. Det kliade av bôs under skjortan, svetten lackade under sjaletten och strumporna i stövlarna korvade sig. Som belöning väntade sedan lek på höskullen.

Men det var som sagt förr det. Idag är bonden ofta väldigt ensam i jobbet med hö och spannmål på gården.

Det är lite speciellt att bo på landet – och kanske måste man vara lite speciell för att älska det. För det är några saker som man får finna sig i. En del är lite jobbigare än annat. Doften av dynga till exempel. Men vill man ha en levande landsbygd, med vackra sädesfält och ett öppet landskap, så ingår det i paketet. Istället för att banna dem när jag med bilen hamnar bakom en lappad och lagad traktor med långsamt släp; så sänder jag därför en tacksamhetens tanke till våra få kvarvarande bönder – dessa lokala mathjältar. De blir inte rika på sitt jobb och de jobbar jämt. Och det är tack vare dem som vi hittar lokal mjölk och ägg i butiken.

Och i år fick jag alltså rosa bollar – jättelika jordgubbsmarshmallows – sprinklade på åkertegen utanför mitt fönster. Nu har jag blivit informerad om att den rosa färgen faktiskt signalerar något bra också: det handlar om kampen mot bröstcancer. Och genast fick jag mer vatten på min kvarn här hemma, och tycker att de blev ännu lite finare.

