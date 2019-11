Krönika: Julshopping och klimatångest – går det att shoppa sunt?

Vad gör man när klappar ska handlas och miljön ska värnas samtidigt som man vill ha ett levande centrum med lokala butiker?

Barnens paketkalender fylls på allt eftersom. Jag har inte mage att säga till tjejerna att det inte blir någon kalender i år. Nej, i stället letar jag söta tomtar och smycken på loppisar, köper vantar som de behöver, varma sockor och någon vacker pärla som jag lägger i de små paketen.

Något från en härlig julmarknad blir det nog också. Det handgjorda, närproducerade och sinnliga ger mig själslig lycka. Liksom de kolor, kakor och saffransbullar jag köper för att bjuda på ett sagolikt adventsfika.

Förra helgen köpte jag en nattsärk och underbyxor från förra sekelskiftet på Högtorps finloppis julmarknad i Segersta. När jag provade kläderna och de satt perfekt undrade jag varför jag inte köpt fler.

I somras ropade jag in en helt oanvänd lång nattsärk på auktion i Trönö. Den låg i originalkartong, i en låda med andra grejer från Märtas gamla butik. Jag trodde aldrig att jag skulle få användning för den vida fluffiga välsydda särken, men efter en skön nattsömn vill jag aldrig sova i något annat.

Vi måste hjälpas åt och tänka i nya banor. Förena det nya med det gamla.

Hundra år tillbaka i tiden lagade vi våra plagg och använde dem så länge det gick. Femtio år senare fabrikstillverkades och transporterades en stor del av våra kläder. Sedan har hjulet rullat på allt fortare, och nu har vi hamnat i ett slit- och slängsamhälle där hög produktion och rekordhöga försäljningssiffror visar på välgång. Hjulet snurrar så fort och det har gått så långt att det är svårt att ställa om.

Men vi måste göra det, för jordens skull!

Jag hyllar och peppar butiker som Swopshop i Malmö. De har ett system där man byter till sig kläder och betalar en avgift. Sellpy är en webbutik som samlar in second hand och säljer vidare. ReTuna återbruksgalleria i Eskilstuna är en hel galleria med second hand, och fler företag ploppar upp. I Stockholm finns butiker som med sitt välordnade sortiment ser ut att ha nyproducerade grejer, men allt är second hand.

Min önskan är att alla butiksägare och tillverkare i alla städer snart återsäljer second hand lika mycket som de säljer nya produkter, för att spara på jordens resurser.

Det begagnade plagget var utsett till förra årets julklapp. Jag undrar om så många vågade sig på det. Var går gränsen för vad man gärna köper begagnat?

Minusgrader och sol kommer att få helgens julmarknader och julskyltningar att skimra i den nyfallna snön.

Jag önskar jag mig ett välmående jordklot och en vintageklänning i julklapp.

