Krönika: Jag loggade ut – och fick den bästa sommaren någonsin

Veckorna innan min sommarsemester var jag dränerad på energi, lättretlig, irriterad och trött på det mesta.

Utan att ha fått tillståndet bedömt hos läkare satte jag en egen diagnos och konstaterade att jag sannolikt fått en överdos av sociala medier.

En daglig dos 365 dagar om året är tydligen mer än tillräckligt. Lösningen? Logga ut från allt.

Eftersom sociala medier, med allt vad det innebär, är en riktig energitjuv hade det inte varit en riktig semester om jag inte loggade ut även därifrån.

Jag insåg att jag klarar mig utan att se vad alla andra gör på sin semester genom stolta statusar på Facebook och bedårande bilder på Instagram. Och jag kan dokumentera sommaren i bilder utan att jag nödvändigtvis delar dem med vänner och bekanta i sociala medier.

Mitt liv kan inte hänga på vad andra gör med sitt och vad de tycker om mitt.

Om jag är konstant uppkopplad på sociala medier är jag också i någon grad frånkopplad från verkligheten, utan dess genuina känslor och sinnesintryck.

Så när jag rusade ut till fyra veckors semester var jag lättad, inte bara för att lämna jobbet för några veckor, utan främst för att stänga av alla frenetiska notiser i allehanda appar.

Familj och vänner fick veta att framöver är det ett gammalt hederligt telefonsamtal som gäller, alternativt sms. Och sedan var min sociala medier-fria sommar verklighet.

Hur det gick? Det ska jag berätta för dig.

Jag missade saker.

Men utan att på förhand redan veta vad familjemedlemmar gjort de senaste dagarna kunde jag i stället intresserat fråga dem och sedan se dem i ögonen när de berättade i en levande dialog.

Jag blev positivt särbehandlad.

I stället för att få ett generellt gruppmeddelande på Messenger fick jag personliga inbjudningar och skräddarsydda meddelanden, bara för mig.

Folk tog sig tid att höra av sig.

I stället för att redan veta vad jag gjorde eller hur jag mådde kunde folk höra av sig och intresserat undra.

I sommar har jag varit fokuserad och uppmärksam på min omgivning på ett helt annat sätt, vilket gör att jag senare tror mig kommer kunna minnas sommaren med en annan närvaro.

När jag loggade in i apparna igen efter semestern fick jag genast puls och började må illa. Visst var jag lite nyfiken på att se vad vissa hade haft för sig, men jag kände ingen FOMO ("Fear of missing out", uttryck som beskriver känslan av att gå miste om något).

När jag ovant slajdade in i DM, som man så käckt säger om att skriva ett meddelande till någon på Instagram, svarade min vän: "VÄLKOMMEN TILLBAKA!

Nej tack tänkte jag och svarade dramatiskt: "Det finns inget tillbaka".