Krönika: I dödsmörka januari drömmer jag om att viska hemligheter i Demis Roussos skägg

Genom den tunna gardinen skickar en dockad Ipod ut det ena mästerverket efter det andra (Jon Allens ”In your light” löste av nåt med Rodney Crowell som före sig hade Richard Hawleys version av ”Early morning rain” och precis när jag slog upp drinken är jag säker på att jag kunde höra en sen Maria McKee).

Själv sitter jag i kvällsgamla kalsonger i den 25-gradiga natten.

Alla som ska sova sover.

De som ska vara vakna är vakna. Men nån annanstans.

En stor gin och tonic är mitt enda sällskap, förutom ett papper och en penna.

Om Demis Roussos kommer förbi ska jag viska hemligheter rätt in i hans skägg i flera minuter – så otroligt tillfreds är jag med livet. Jag har till och med förberett en drink om hans skägg är törstigt.

Jag måste tillstå att jag har sett sämre dagar. Jag är ett med Paul Heatons sinnesstämning när han plitade ner raderna i ”The Mediterranean”.

”The doctor told me the chemist he had nothing for my plight

But the Mediterranean looks like aspirin tonight”

Nej, jag är tyvärr inte precis hemkommen från Medelhavet. Inte från nån semester över­huvudtaget (men jag var i Sundsvall i onsdags).

Men denna januari är mörk. Det brukar januari vara, men det här är ju svart så det är löjligt.

Att gå in i ett snödött januari är som att gå in i ett kolmörkt vardagsrum i en nedstängd sommarstuga. Hos nån man inte riktigt känner.

Då måste man tillåta sig själv att se tillbaka. Hitta nåt minne att spika upp den gråsvarta tristessen på. Själv gör jag det på en lapp jag hittade, med lite balkongkrafs på från en semester för hundra år sedan.

Jag avundades då inte grekerna det ekonomiska läget. Jag är inte helt säker på hur det står till med deras pengar nu heller.

Men med den där balkongsittningen i saligt minne och döds­mörka januari i plytet är det inte utan att man längtar söderut igen.

Det är kallt och dragigt. Känns lite ogästvänligt. När man väl hittar en lampa (ovanpå en tjock-teve i ett hörn begravt i furu) visar det sig att det sitter en sån där lite omodern modern glödlampa i den, som tar fem minuter på sig att sprida tillräckligt ljus.

Man vet att det är rätt ok ändå. Bara nån får fram en kortlek eller nåt sånt.

Bara ljuset kommer tillbaka...

Att gå in i ett snödött januari är som att knalla in i en svart sopsäck, inse sina begränsningar, lägga åtminstone en av skorna på hyllan, och dö en smula.

Men tydligen har dom ställt in februari i år – det finns hopp om bättring.