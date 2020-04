Krönika: Har man kattungar på sommaren behöver man inget annat

När de äldre började falla ifrån hade jag inte tänkt skaffa några fler katter på ett tag. Men så insåg jag att de två yngsta var 13 år. Det var ungefär samtidigt som jag varit tvungen att låta main coonhanen somna in på grund av dåligt hjärta. Och han var 13 år. Med andra ord kunde kattbeståndet vara nere på noll innan jag visste ordet av. Det var då jag började kolla på kattannonser.

Det ska man inte göra.

Jösses, så mycket söta katter det finns.

En väninna tyckte jag skulle vänta med att skaffa någon fler katt tills de äldsta, 16 år, hade fått somna in. Jag höll med henne. Men när man väl börjat titta på annonser – då är det liksom kört.

För helt plötsligt fanns han där. En grå, långhårig kattunge. Helt bedårande. För att göra en lång historia kort fick jag efter ett par dagar i ovisshet löfte att köpa honom. Dagen efter jag lämnat handpenning hade Egon namnsdag. Alltså fick kattungen arbetsnamnet Egon.

Men när jag väl fick hämta honom så passade inte Egon så bra, tyckte jag. Hans päls är svartsmoke, med en mörkare mask i ansiktet.

Smoke. Mask för ansiktet – som en bandit. Det blev Smokey the Bandit.

Eftersom mina gamla katter är just – gamla – så tyckte jag att det skulle bli ensamt för Smokey utan någon att busa med. Och se då dök det upp några kattsyskon i Stöde. Efter lite förhandlingar och tjat fick jag boka den enda röda hanen. Nu var vi tvungna att komma på ytterligare ett namn. Den röde killen var väldigt trygg och kavat, så jag började kalla honom Tryggve. "Han kan inte heta Tryggve", protesterade maken.

För er som sett Burt Reynolds i Nu blåser vi snuten, eller som den heter i original, Smokey and the Bandit från 1977, vet att Reynolds kör omkring i en Pontiac Trans Am i filmen. Alltså borde den röde också ha något med biltema som namn för att matcha sin grå kompis, tyckte jag. Man kan ju tänka sig Speed, Nitro, Fuel, Turbo och sånt. Men på något sätt, det passade inte på rödingen.

Sen gick det några dagar allt medan Smokey och den röde odöpte lekte Inte stöta golvet, Hela havet stormar och däremellan hängde i gardinerna eller försökte gömma sig bakom desamma. Så en kväll när de två hoppade upp och ner i sofforna tog maken till orda: "Jag tror det är en Indy".

Och då talar vi inte Indiana Jones, utan Indy car.

Så nu prövar vi med det.

Det är åtminstone lättare att säga att Isky, som han först tyckte rödingen skulle heta. För er som funderar vad Isky har att göra med bilar, kan jag meddela att de tillverkar kamaxlar.

Och jag kan konstatera att det stämmer det en tidigare lärarinna i Lindefallet sa till mig för fler år sedan: "Har man en vedspis på vintern och kattungar på sommaren, då behöver man inget annat."

Amen to that.