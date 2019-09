Krönika: Hämnd är inte lösningen – om att döma någon till döden

Jag skulle aldrig kunna önska livet ur en människa och jag är inte kapabel till mord. Kalla mig förskonad som sluppit bära på ett sådant hat till en annan människa, men jag har svårt att se döden som en lösning.

Jag fastnade i en tankebana efter att ha sett säsongsavslutningen av en ungdomsserie på Netflix. Har du själv inte sett den tredje säsongen av 13 reasons why varnar jag för spoilers.

Det alla säsonger av serien har gemensamt, bakom den fruktansvärda historien om Hannah Bakers självmord, är att det alltid är någon som ska få stå till svars för det den gjort, vilket förstås är bra då vi bör lära våra ungdomar att ta ansvar för sina handlingar. Men är verkligen hämnd lösningen?

"Let the dead bury the dead" är ett 64 minuter långt avsnitt som slutligen landar i mörkläggning av ett mord av ett sammansvetsat gäng tonåring, som gör allt för att hålla varandra om ryggen. Och jag klandrar dem inte, efter allt de gått igenom.

Men vad ger dem rätten att döma en annan människa till döden enligt principen ett öga för ett öga?

I säsongsavslutningen av 13 reasons why blev jag mållös över hur ett gäng tonåringar kallblodigt kan mörka ett mord på en forna klasskompis, och dessutom skylla brottet på en av offrets vänner.

Det skulle visa sig att minst ett dussin hade motiv att ta karaktären Bryce Walkers liv, men det är bara en av dem som bokstavligen knuffar honom över kanten.

När Bryce Walker faller i det iskalla vattnet svårt skadad, med både brutna armar och ben, låter hans före detta klasskompisar honom drunkna med frasen "du har skadat alla jag älskat". Och just det ska ses som en lättnad, att han fick vad han förtjänade, men själv är jag bedrövad.

Serien tar upp många viktiga ämnen för unga vuxna och tonåringar och ger insikter som jag själv skulle behövt när jag var i samma ålder. Serien bär varningstext av anledningen att det förekommer scener med både sexuella övergrepp, drogmissbruk och självmord.

Men avser varningstexten hämndaktioner och mord? För jag tycker långt ifrån att serien problematiserar just det ämnet, utan snarare glorifierar den hämnd som ett verktyg.

Amnesty international för kampen för att dödsstraff ska avskaffas i hela världen då de anser att mänskliga rättigheter gäller de bästa av oss, men även de värsta av oss.

Den amerikanska aktivisten Marie Deans som också stred mot dödsstraff ska ha sagt:

"Hämnd är inte svaret. Svaret ligger i att minska våldet, inte orsaka mer död."

När karaktären Bryce Walker hjälplöst kämpar för sitt liv i vattnet är han någons son och en människa, trots alla sina tidigare handlingar. Därför är det iskallt att se hur hans före detta klasskompisar skipar sin egen rättvisa genom att låta honom dö.

