Krönika: Ge strumporna den mat de vill ha så blir det roligare i tvättstugan

På nåt vis tycker jag man borde gå till historien.

Och har man inte satt sitt namn på en skiva som

”Late for the sky”, skrivit ”Moon river” eller ”Cross the green mountain”, plitat ned ”Loranga, Mazarin och Dartanjang” eller är den som knäckte den exakta blandningen för ”sadelbrun” har man inte råd att ligga på latsidan. ”Blue mountain blues” är redan inspelad och utgiven, manchesterbyxan är uppfunnen, både ”Seven” och ”Love actually” är gjorda.

Och penicillin har funnits i tusen år.

Man måste helt enkelt hitta nån egen – oslagbar nisch.

Ungefär så tänkte jag innan jag somnade.

När jag vaknade mitt i natten tänkte jag inte alls.

Allt överskuggades av ett enda ord.

Jag rusade upp i mörkret och fick till slut fram ett papper. Med ivern hos en fågelskådare som under grannfruns hibiskus just siktat den ”Ungerska hängpiparen”, lite förstrött häckande, plitade jag med stora bokstäver ned det som ska bli min biljett till evigheten: ”STRUMPMAT”.

Så enkelt kan det vara.

Jag ska uppfinna fiffig strumpmat!

Ingen kommer att vilja vara utan.

Det ska smaka så gott att det kommer att kurra i magen på dom små gynnarna där dom ligger nytvättade i en surv i tvättstugan.

Det ska vara så gott att dom inte kommer att kunna motstå det.

När strumporna inte kan hålla sig utan bara måste ha nåt i magen kommer dom på ett prydligt led och slinker ner i rätt låda i garderoben.

På natten precis innan läggning sprider man ut den där strumpmaten på därför avsedd plats.

Sen lägger man sig.

Kanske med en god bok.

Kanske med nån annan? Beroende på hur man är lagd – rent allmänt alltså, i sängen ligger vi nog alla (utom Pippi och väldigt druckna varianter av oss ungefär lika).

Utan att avslöja för mycket om mina planer kan jag berätta att jag för tillfället experimenterar med en mixtur bestående av navelludd och orörd pulverbearnaise. Det funkar skapligt. I alla fall om man lägger ett ”syre” ungefär halvvägs där dom kan ta igen sig ett tag.

Jag ligger så klart i startgroparna med nåt slags åtel även för andra plagg. De rena kalsingarna hade jag med lite tonfiskröra, ströbröd och gammal cheese cake lyckats lura halvvägs ner i garderoben när dom skrämdes på flykten av en – från ett tidigare experiment – kvarglömd bit dillkött...

Men skam den som ger sig.

Håll en plats i historieböckerna!!!