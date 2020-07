Krönika: Ett brott som kan radera ut allt – vad händer nu med musiken som var odödlig?

De har varit ett av världens mest framgångsrika indierockband under 2000-talet. Med hits som Fire och Club foot har Kasabian hyllats av både fans och recensenter som ett av samtidens absolut bästa liveband.

Personligen kan jag tacka dem för att de återväckte mitt intresse för rockmusik efter några år i dvala. De har gjort musik som följt med mig, på konsert, i bilen, på träningen, på festen, i livet. Ett band som betytt mer än bara musiken och ett av få fenomen som finns kvar inom musiken som jag kunnat identifiera mig med. Som – lite skämmigt nog – fått en att känna sig lite yngre när man lyssnar på dem.

Nu finns de plötsligt inte längre, och anledningen till det visar sig vara mörk och tragisk. Och oacceptabel.

I veckan dömdes Kasabians sångare Tom Meighan för misshandel av sin flickvän. Något som snappades upp av en övervakningskamera. Allt skedde inför ett barn som ringde polisen.

Vad händer nu med den musik som de skapade och som av många sas, även av mig, vara odödlig?

"Eez-eh, eez-eh, eez-eh"...

Orden basuneras ut av Tom Meighan, sångare i bandet Kasabian på scenen. Därifrån han har fullständig kontroll och till synes världen i sin hand.

Livet utanför scenen var däremot tuffare. Han har själv berättat om hur han i över tio år kämpat med sitt alkoholmissbruk.

Orden gungar i gång publiken, bengaliska eldar tänds och 30 000 människor börjar hoppa i takt precis som Sergio Pizzornos gitarrer går igång med rockackord ackompanjerat med en trumrytm som får publiken att dansa som på ett houseparty.

Upplevelsen är från en magisk kväll i Chelmsford, en bit utanför London, där jag besökte en festival för några år sedan.

Efter britpopens fall under 90-talet tröttnade jag på indiescenen. Efter band som Oasis, Supergrass och Pulp kändes allt blasé. Alla såg likadana ut. Allt lät likadant. Konsertbesöken blev färre och under några år, boendes utomlands, ökade istället intresset för elektronisk musik och jag hamnade oftast på houseklubbar när klockan slagit sent – eller tidigt.

Men, på en tevesändning från Glastonbury i mitten av 00-talet upptäckte jag Kasabian.

De hade britpopens framtoning men med ännu mer excentrisk scennärvaro. Musikaliskt kan de beskrivas som indierock med svep av elektronisk psychedelia.

Gnistan, hooken, arrangemanget och paketeringen hade jag inte sett någon annanstans.

De var lätta att relatera till. De var ungefär i min ålder och inte så där överladdat arroganta som sina föregångare i Oasis och andra britpop-band. De framstod nästan som rentav sympatiska där hellre pratade om sin musik och kärleken till sitt lokala fotbollslag Leicester City än hur mycket sex, droger och rock n' roll de konsumerade.

I tisdags kom däremot chocken för alla fans då Tom Meighan dömdes för misshandel av sin flickvän. Ett brott som inte ens de mest hängivna fansen kan acceptera. Bandet meddelade samtidigt att han tvingats lämna bandet. Vilket också innebär att gruppen är splittrad.

Tom Meighans tid i rampljuset är över. Hans brott var av en karaktär som förintar allt det han stod för. Också i mina ögon.

Frågan är vad jag och många andra som uppskattade dem känner nästa gång låtar som just Eez-eh, Fire och Shoot the runner strömmar ut av högtalarna.

Ja, kommer låtarna ens att strömma ut av några fler högtalare?