Krönika: En minnesvärd efterfest med Ebbot – nu kommer han till Söderhamn

Låten heter Instant repeater ’99 och har senare beskrivits av Aftonbladets Markus Larsson på detta vis:

”Instant repeater ’99” kan inte vara inspelad av ett svenskt band. Låten är för bra.”

Det var första gången jag stiftade bekantskap med Ebbot Lundberg, frontman i The Soundtrack of our lives. Att han redan tidigare varit pionjär på den svenska rockscenen med Union Carbide Productions var inget jag visste då, men jag förstod snabbt att jag ville ha mer Ebbot i mitt liv.

Soundtrack of our lives blev stora, både i Sverige och i resten av världen, innan de la ner bandet 2012. De var ett makalöst bra liveband och jag hade äran att uppleva dem flera gånger, bland annat på Kåren i Kalmar runt 2005.

TV: Se videon till Instant repeater ’99

Året innan hade skivan Origin Vol. 1 släppts och det är för mig än i dag obegripligt att Soundtrack of our lives spelade på Kåren i Kalmar under den tiden av deras karriär. De var på tok för stora.

Konserten var fantastisk och jag kan inte riktigt redogöra för alla detaljer men på något sätt hamnade jag och några kompisar i bandets loge efter spelningen. Vi drack öl och pratade musik.

Efteråt drog vi vidare till en efterfest och drack mer öl. Ebbot och jag satt och pratade en stor del av kvällen. Jag tyckte att vi fick en fin kontakt och det bekräftades av att Ebbot tyckte att jag skulle följa med till Köpenhamn där de skulle spela dagen efter. Jag lovades gratis inträde men var tvungen att ordna resan dit själv.

Hur lockande det än var med en spontanhelg i Köpenhamn så var det inte görbart för en fattig student. Ebbot och jag tog farväl av varandra där i en källarlokal i Kalmar. Det kändes som ett fint möte med någon jag länge beundrat.

Åren gick, Soundtrack of our lives släppte ytterligare ett par skivor innan de la ner. Även fast jag hela tiden gillade bandet så avtog mitt intresse med tiden. Mötet i Kalmar kan nog ses som någon form av kulmen på vår relation.

Ebbot har senare blivit folklig och både varit med i Så mycket bättre och haft det egna tv-programmet Ebbots ark. Han ger fortfarande ut musik men under eget namn och kompat av bandet The Indigo Children.

På fredag kväll kommer de till teatern i Söderhamn. Det är tveksamt om det blir någon ny efterfest men förhoppningsvis några nya fina minnen. Och kanske kan jag få en förklaring på varför i hela friden The Soundtrack of our lives spelade på Kåren i Kalmar när de var som allra störst.

