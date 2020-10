Krönika Elisabet Greek: Den bästa musiken är live – med en överraskning

Med stigande avund lyssnade jag på brorsan vid middagsbordet. Han och tre polare hade åkt till Göteborg, tältat bland tusentals rockfans, träffat några norrmän som satt och deppade på en bänk för att nån hade snott deras tältpinnar när de låg och sov – och sett Bruce Springsteen. På Ullevi. 1985. Alltså, den konserten som orsakade sprickor i betongen på arenan när drygt 60 000 personer dansade loss till Twist and shout innan de vandrade hemåt, glada i hågen.

Alltså, min bror var där.

Jag var inte där.

Sakta gick det upp för mig att livemusik är något alldeles extra.

Festivaler är ett billigt och enkelt sätt att få se massor av bra konserter. Det passade min studentplånbok och Paul Simon i Roskilde 1991 kan absolut räknas bland mina topp tre. Det sades att det året bjöd på den regnigaste Roskildefestivalen dittills i historien. Förmodligen stämmer det. Vi var inte så många som höll ut till sista dagen, men vi var några tusen kvar i lervällingen när den lille mannen med den stora musiken äntrade scenen.

"You brave souls", sa han till oss.

Vi jublade och dansade så geggan skvätte när han spelade Diamonds on the soles of her shoes, från albumet Graceland (1986).

Det är förstås svårslaget.

Men ändå. Mora Träsk 2004 i Gamleby folkpark – det toppar allt. Det spöregnade, barnen var små och motsträviga, strumporna korvade sig i stövlarna och galonställen blänkte i vätan. Och sicket röj! Huvud, axlar, knä och tå. Tigerjakt. Regnmolnen framhärdade och fortsatte att tömma sitt innehåll över oss, men kul hade vi. Korviga strumpor var snart bortglömda och när showen var över köade vi för att ungarna skulle få varsitt signerat kort av sina (mina) nyfunna idoler.

Paul Simon i Roskilde halkade plötsligt ner till andraplatsen över bästa konsertupplevelserna.

Sent i oktober 2019 var jag skeptisk när vi klev in på puben The Bell i Hudiksvall, maken och jag. Pünk Flöyd – enligt utsago bandet som blandar Pink Floyd med hälsingskt vemod – skulle framföra The Wall. Det kunde ha gått åt pipsvängen rejält med tanke på att det är mitt gamla favoritalbum, men det gjorde det inte. Med mästerlig humor och en overheadapparat förvaltade de en ljusshow som varje Pink Floyd-fan lätt känner igen och omedelbart associerar till filmen The Wall. Det var trångt, det var fantastiskt, det var jättebra musik framförd av skickliga musiker och helt enkelt vansinnigt, överraskande kul.

Jag köpte till och med en mössa med bandets namn på efteråt.

Bossen, Bruce Springsteen, har jag sett på Ullevi tre gånger och på Friends en gång. Visst, det var bra.

Och i himlen ska jag se Queen.

