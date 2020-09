Krönika: Drömmen om fjälltopp och vattenfall slutade med tvagning och erotiska päron i Nacka

Inget land var mer exotiskt i min thailändska hustrus ögon än betande kor på gröna fält, timmerhus med rosenbuskar, insjöar med fjälltoppar och vattenfall. Kanske hade hon lockats av någon joddlande mustaschprydd man i grön tyrolerhatt på Internet, men jag frågade inget.

På grund av den rådande livshotande pandemin fick det i stället för Schweiz bli japanskt spa. I Nacka. Vi inledde besöket med en lunch. Tro inte på fan att Niclas Wahlgren slog sig ned vid bordet intill; fräsch förstås, i busig frisyr. Han beställde en torskrygg, precis som jag. Då vi drack vatten till maten beställde Nicke in champagne. ”Man skulle vart rockstjärna” minns jag att jag tänkte, och smakade på torsken.

Vid slussen till badet gick det fort och stressen tog vid. Iklädda varsin yukata delade vi på oss. Den långa bomullsrocken stramade kring benen. Iförd ett par obekväma flip-flops lyckades jag som genom ett under parera en halkningsolycka inne på herrarnas.

I den dova belysningen kände jag mig bortkommen, anslaget Tvaga dig i tystnad skrämde mig lite. Jag klädde av mig och satte mig naken på den lilla träpallen. Den vickade, en mysko rektangulär träkloss pekade upp, och smet precis in mellan skinkorna. ”Japaner är ju nydanande” försökte jag tänka, men magkänslan sa att något var galet. Jag såg mig nervöst omkring, fasade för att bli utskrattad av ett tufft grabbgäng.

Jag hällde en bytta med vatten över mig några gånger, jag gick ned i varv. Där satt jag parerandes på den ostadiga pallen och tvagade min åldrande lekamen med en handduk i små cirkelrörelser en lång stund. Tvagningsritualen fick mig att känna mig som en vis gammal japansk gubbe. Kanske skulle jag här och nu äntligen förstå meningen med livet?

Sedan sjönk vi ned i de varma utomhuskällorna under tallarna, skrubbade in oss i salt och klev in i den svinheta ångsaltbastun, tog ett uppiggande stimulerande kolsyrebad, svalkade kropp och sinne i kallkällan, för att slutligen varva ned på den varma, behagliga stenhällen i sovbastun. Vi släppte taget.

Avspända och härliga hamnade vi efter badet vid ett päronfat i ett avslappningsrum. Jag hade nästan gett upp hoppet om min favoritfrukt, som den senaste tiden varit antingen för hård eller för mjuk. Ingen frukt är så känslig som just päronet. Men japanerna kan päron! Det var himmelskt, fruktköttet rann ur mungiporna. Ja, det var erotiskt.

På vägen hem påpekade jag för hustrun om den där saken som skavde mellan skinkorna. Hon brast ut i skratt, och förklarade att jag måste suttit på pallens högkant! Jag hade inte förstått bättre. Med facit i hand är jag förstås väldigt tacksam att det där grabbgänget aldrig såg min tvagningsceremoni.

Mats J Lundberg

Författare till Exil och Midsommarafton, Midsommarkransen