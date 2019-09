Krönika: Bensinpriset höjs med en procent och Stefan Löfven kallas "lobotomerad apa" – dags för grundkurs i hyfs

I stället för överdoser av bilder på sommarmat, lyckliga barn och kvällsdopp i motljus är det som om halva landet kollektivt slår sig ner framför datorn och liksom hämnas på de fuktiga och allt kortare kvällarna, som påminner oss om att livet nog ändå inte riktigt levde upp till den där välpolerade ytan.

Och det ska nån få fan för!

Uppmuntrande ryggdunkar fixar man smidigast genom att vara skamlös mot någon väl vald medmänniska på sociala medier. Gärna en kändis, men allra helst en politiker.

Ingen förolämpning är för plump, elak eller irrelevant för att inte klickas iväg i en svavelosande felstavad harang som avslutas med minst fyra !!!!.

I dag jämförde en anonym människa statsministern med en lobotomerad apa

För att alla ska förstå nivån: I dag jämfördes statsministern med en lobotomerad apa för att bensinskatten och därmed bensinpriset höjs med en (1) procent.

Så här kan vi ju inte låta det fortsätta. Därför bjussar jag lika frikostigt som nödvändigt på en snabbkurs för ett anständigare samtalsklimat.

Den löser inte alla problem eftersom den förutsätter läskunnighet, och eftersom det i sin tur hänger samman med skrivkunnighet så inser de flesta att vi har en hyfsat stor klick näthatare som är förlorad. Men you can't win them all.

Vi börjar så här:

Säg att Moderaterna fattar ett politiskt beslut som du inte tycker om. Det beror inte på att Ulf Kristersson är dum i huvudet. Eller ful. Eller att han borde skjutas eller rispiskas.

Då tänker du fel och fokuserar på fel sak.

Fundera i stället: Vad är det i beslutet du inte tycker om? Vilka är dina argument? Alltså inte argument mot Kristersson utan argument mot själva beslutet. Sakfrågan helt enkelt.

Klar? Bra.

Att börja med att säga att Kristersson är en idiot är förvisso effektivt, men bara om syftet är att framställa dig själv som just en idiot

Nu kommer nästa utmaning: Hur framför du dessa argument på effektivast sätt? Att börja med att säga att Kristersson är en idiot är förvisso effektivt, men bara om syftet är att framställa dig själv som just en idiot.

Formulera i stället dina argument i sakfrågan, utan invektiv, och tryck publicera.

Förbered dig på mothugg av personer som inte tycker som du, som har andra argument som hen tror på lika intensivt som du tror på dina. Notera TROR. För det är inte många som vet särskilt mycket, utan vi tror och hoppas. Och det är inte så illa det heller.

Om alla börjar praktisera dessa enkla knep kommer vi att kunna få ett anständigt samtalsklimat som gör att fler – kanske rent av bättre lämpade – orkar och törs jobba politiskt.

För vad vore alternativet?

Tycker du att den här idén är värdelös? Vassego. Ge mig dina bästa argument för ett alternativ.

Och nej, det duger alltså inte att säga att jag är en debil pk-journalist som borde blivit ett missfall. För det har inte med saken att göra, den här gången heller.

Läs också: Är du dum - generellt sett alltså

Och den här: Svagbegåvande idioter som ger sig på Greta Thunberg - vad är det för fel på er?

Och varför inte den här: Vad ska vi lära nästa generation när det enda vi lägger energi på är att vara sviniga?