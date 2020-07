Krönika: Att sova med fienden

Vi diskuterade en morgon på redaktionen ovälkomna djur av olika slag. Sådana som man inte vill ska finnas i ens hem eller trädgård. En kollega berättade (eller helt ärligt så har det varit en följetong i flera veckor nu) om oönskade fiskmåsar som har invaderat hustak och trädgård. Ord som "attack" och "rädd för mitt liv" användes ohämmat.

En annan kollega beklagade sig över några små, rara möss.

Åt deras så kallade problem fnyser jag.

Nu gjorde jag det visserligen inte inför dem, men jag gör det här och nu.

De vet inte vad de talar om när de talar om intrång, att känna sig kränkt och om att främmande varelse skulle ha tagit över deras hem – men jag vet.

Låt mig utveckla:

Jag flyttade in i ett gammalt hus förra sommaren. Det har aldrig tidigare bott någon i hela huset. Eller vi trodde så till en början åtminstone. Men ju mörkare det blev och sommarmånaderna led mot sitt slut började vi allt oftare att se, för oss tidigare aldrig skådade, kryp. (Kryp är egentligen ett alldeles för svagt ord).

De påminde om tvestjärtar, fast de var långt mycket snabbare och sladdrigare – för att inte tala om listigare.

Vi tog reda på att det rörde sig om långsprötade silverfiskar. Observera: alltså inte en liten, vanlig och töntig silverfisk.

Det här rör sig om ett skadedjur som jag skulle vilja kalla för ett urtidsdjur eftersom jag är säker på att arten har haft lång tid på sig för att ackumulera den intelligens som den helt klart besitter. Det ser ut som att de vet vad de gör och allt de vill är att överlista mig.

De här, inte så mysiga, skadedjuren låg under täcket när jag skulle lägga mig för att sova och de klängde sig fast på kläder i garderoben.

Den långsprötade silverfisken kännetecknas av, som namnet antyder, långa spröt på huvudet och av ett skägg av borstiga hår över munnen. Kroppen är täckt av gråa fjäll som blir mörkare hos äldre individer. Som om inte de långa spröten på huvudet vore nog så har den även tre långa analspröt som lätt kan misstolkas som svansar.

Så klart är den aktiv på natten och till skillnad från den vanliga silverfisken vistas den gärna i torra rum och äter små partiklar från papper och textiler. Individerna kan leva fyra till sex år. Det sägs att de når en kroppslängd på femton till nitton millimeter, men jag skulle snarare säga: prova med tjugo till trettio millimeter!

De här, inte så mysiga, skadedjuren låg under täcket när jag skulle lägga mig för att sova och de klängde sig fast på kläder i garderoben. De kröp omkring i riset och müslin och om någonting hamnade på golvet var de snabba att sladdra sig in där under.

Om jag skulle säga något annat än att jag dagligen under de sju månaderna när det var som värst övervägde endera terapi eller att flytta så skulle jag ljuga.

Så tala ni, bäst ni vill, om måsar och möss. Jag kommer dock aldrig ta er på allvar förrän ni har sladdriga silverdjur som, med berått mod, försöker att visa er vilka som egentligen äger ert hem.