Krönika 21/7: Världens bästa öl är numera bara en utopi

Först och främst har mannen klarat av grundskolan med en gymnasial utbildning i valfri riktning, fixat en anställning med respektabel lön, flyttat ihop med en kvinna han högaktar, förvärvat ett fint hus med lån, amorteringar och hemförsäkring. Producerat ett par avkommor, köpt en fin bil. Har hushållsbudget, löst en granntvist, sanerat äkta hussvamp, köpt en bra stege och gräsklippare, ägnat tid åt barnuppfostran, handlat mat med lista i handen, har en rik umgängeskrets, rensat garderober och garage, lagat droppande kran, praktiserat trädgårdsarbete, pysslat och målat med barnen. Fått saker att fungera.

Mannen har rett ut relationen; visat uppskattning, gett och fått egentid, uppmärksammat hustrun med frågor, pratat igenom problem som uppstått, löst konflikter innan nattsömn, gett dagliga doser av kärleksfulla komplimanger, lärt sig att mötas på mitten utan ”rätt” eller ”fel”, lyssnat utan att avbryta, satt gränser, frågat istället för att gissa sig fram, gjort saker för att göra henne glad, varit närvarande, fått henne att känna sig accepterad och respekterad; älskad. Praktiserat gemensamt sänggående, pratat och kramats. Kämpat. Fått förhållandet att blomma igen.

Och av bara farten som i en andravåg, investerat i ny utomhusgrill och aktier. Slagit ned en vägg. Bytt ut köket, tapetserat om vardagsrummet. Köpt en skohylla, planterat ett äppelträd. Skaffat ny befattning med mer ansvar och högre lön.

Och så en semesterresa för mannen och hustrun – utan barnen, tack – till Rhodos är beställd och betald. Väskorna har checkats in, passerat säkerhetskontrollen utan pip. Hela äventyret framför sig, reskassan orörd, mannen får tid över att slå ihjäl innan ombordstigning vid gaten.

Och så äntligen: stegen fram till bardisken; beställningen – betalningen – upptappningen – vilket kan liknas vid en religiös upplevelse, som en omedelbar åsyn av universum. När mannen slår sig ned vid panoramafönstret kan det vara hans mest bekymmersfria ögonblick i livet. Han avnjuter probably the best beer in the world och studerar flygplan som taxar till gaten och startbanan. Det är tidlöst och filmiskt.

Boven covid-19 och dess härjningar har medfört att ölen på Arlanda framstår som en utopi, och min teori känns allt mer signifikativ. Den så ofta, utan skäl, förlöjligade och hånade Arlandaölen som ständigt dyker upp på mäns sociala medier-konton visar hur viktig denna sällskapsdryck faktiskt är. Bilden på den leende mannen med den svindyra ölen på terminal 5 i Instagram-flödet är en verklig markering mot hela vår samhällsstruktur. Lite som en revolution: Här har ni en som drar på semester, suckers!

Mats J Lundberg

Författare till Exil och Midsommarafton, Midsommarkransen