Krönika: 2020 var året då vi fick daglig Tegnelltid klockan 14.00

Ändå är han så långt ifrån en vandrande vålnad i tajta trikåer någon kan komma. Han tycks inte ens ha en överrock att knäppa då det blåser kallt när han går på gatorna som en vanlig man.

Vi får ta en dag i sänder. Ibland knappt det. Viss eftersläpning gör ju att till och med tolkningen av läget skjuts fram tills vi vet bättre.

Oförtröttligt fattar han posto vid mikrofonen, allt annat än tvärsäker, men stadig och trygg. Mellan grafer och siffror säger Anders Tegnell att ingen, inte ens han, vet vad som visar sig vara helt rätt i varje enskild situation. Vi får ta en dag i sänder. Ibland knappt det. Viss eftersläpning gör ju att till och med tolkningen av läget skjuts fram tills vi vet bättre.

Tegnell har kallats såväl Den svenska folksjälen som James Bond. För journalister är personer som den här mannen en dröm. Hela vårt jobb handlar om att aldrig slå sig till ro. Oavsett ämne och tidpunkt går uppdraget ut på att fråga och ifrågasätta. Även om jag personligen kan sakna vissa följdfrågor, är jag ständigt imponerad och kan förstå stridsropet All makt åt Tegnell, vår befriare! (också det en travesti, med bäring på Bröderna Lejonhjärta). Han har besvarat de flesta frågor om det mesta, från elitlopp i trav till huruvida coronavirus hotar gravida.

Givetvis står han inte oemotsagd. Forskare har med märkliga sifferexperiment hävdat att Tegnell drar fel slutsatser och har felaktig statistik. KI-professorn Cecilia Söderberg-Naucler tyckte han borde avgå. Senare förnekade hon detta, men en kvällstidningsreporter bandade uttalandet, så kanske vore det mer klädsamt att pudla. Själv har hon jämförts med Paradise Hotel-deltagare och kallats coronahaverist.

Presenterade fakta ska aldrig accepteras rakt av, allt ska granskas, även källor. Varifrån kommer informationen? Vad var syftet med att den kom ut?

Och förvisso, presenterade fakta ska aldrig accepteras rakt av, allt ska granskas, även källor. Varifrån kommer informationen? Vad var syftet med att den kom ut? är frågor vi alla bör ställa oss. För om än all världens presidenter och statsepidemiologer är tvärsäkra, är läget likväl tämligen osäkert. Men, Anders Tegnell har hittills, trots påhopp och högljutt hån i sociala medier, stannat kvar vid mikrofonen, fast han visst det misstagit sig. Han erkände att hans antagande att smittan skulle stanna i Kina, varit felaktigt. Likaledes backade han rörande coronans kulmen, och medgav att han varit litet väl optimistisk. Respekt åt den mannen.

Länge har jag grubblat på hur han borde belönas, och kan bara komma på en enda sak: ett eget verb! Att tegnella, innebärande en slags en svensk version av Star Treks To boldly go where no man has gone before". Tegnella bör litet lagom byråkratisvenskt betyda "att tappert treva sig fram där ingen tidigare tvingats gå". Nog så användbart i dessa dagar. Och, kom ihåg, det var här ni hörde det först.