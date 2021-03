Krögare frågande till serveringsregler: "Då handlar det om hur man tolkar"

Sedan pandemins start har serveringsställen fått nya riktlinjer och rekommendationer i flera omgångar. Pressen har varit stor, och det kan vara svårt att hänga med i vad som gäller.

På torsdagsmorgonen anordnade därför Ljusdals kommuns näringslivskontor Närljus en digital träff med information om de nya reglerna som gäller från och med den 1 mars, samt möjlighet att att ställa frågor till miljöenheten och alkoholhandläggningen.

– De nya reglerna sedan första mars är att alla serveringsställen ska stänga för förtäring mellan 20.30 och 05.00, men man får ha öppet för take-away.

Så inledde livsmedelsinspektören Maria Almström Svensson dialogen. Hon berättade sedan att det blivit lite klurigare när det kommer till regeln där man enbart får ha en gäst per bord.

– Det gäller för serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, men frågan är vad som räknas till en handelsplats? Grundtanken är att personer inte ska mingla runt i gäng på exempelvis köpcentrum, men detta ska vi sedan överföra till våra lite mindre ställen vilket gör det klurigt.

Maria Almström Svensson förklarar att de genom Folkhälsomyndighetens information tolkat det som att bensinmackar ingick i regeln, men efter samtal med länsstyrelsen på onsdagen blev det annorlunda.

– Länsstyrelsen sa att mackarna inte ingick. Så då handlar det om hur man tolkar.

Att riktlinjer blir en tolkningsfråga för varje kommun och länsstyrelse skapar problem menade Sara Malmquist från Alpbyns restaurang. Hon var en av dem som var med på mötet och ställde frågor, samtidigt som hon berättade hur situationen var i hennes verksamhet.

– Vi får mycket frågor från turister som är här, och när beskeden är olika från varje länsstyrelse slår det fel. Gästerna förväntar sig att vi ska informera, och säger jag exempelvis att man bara får sitta fyra vid varje bord kan jag få svaret att i andra delar av Sverige de varit på, där har de fått sitta fler så länge de är i samma hushåll. Men så har vi fått en helt annan uppmaning här och vi ska behöva ha en diskussion med gästerna om det.

Maria Almström Svensson höll med om att det blir jättesvårt i sådana situationer, något vikarierande miljöchef Ann-Catrin Stolt höll med om.

– Vi har stor förståelse för att det är svårt nu. Samtidigt som det blir svårigheter med att det kan vara olika tolkningar från länsstyrelsen så ger det oss möjligheten att anpassa. Som här, vi är en glesbygd utan några stora gallerior, då kan vi se vad som passar bäst utefter våra förutsättningar.

Ann-Catrin Stolt förklarade att riktlinjerna inte alltid är lätta, som nu när det handlar om vad som är handelsplats och inte. Vissa restauranger har butiker också, men då räknar de efter vad som är huvudverksamheten.

– Har man en restaurang där en liten del är försäljning, då är restaurangen huvudverksamhet och det går under serveringsställe. Har man exempelvis som Coop, där caféet är sidoverksamhet, då går det under butiksreglerna och länsstyrelsen kontrollerar under deras lagstiftning.

Hon fortsatte sedan:

– Men är man osäker så vill jag gärna uppmana till att höra av sig till oss på miljöenheten. Ringer man kan vi försöka förklara, för det vill vi gärna göra. Hellre att man pratar innan så det blir rätt, istället för att vi ska behöva komma ut och se något som är fel i efterhand. Det går också bra att höra av sig till oss om man inte har någon lösning ännu, då bollar vi gärna och ger tips.

Förutom de senaste reglerna om öppettider och serveringsställen vid handelsplatser, gäller sedan tidigare bland annat följande på alla serveringsställen:

- Trängsel får inte förekomma.

- Buffé kan serveras om gäster kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.

- Gäster ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord.

- Storleken på ett sällskap vid ett bord är max fyra personer på serveringsställen med egen entré.

Ljusdals kommuns miljöenhet har befogenhet att förelägga eller stänga verksamheter som inte följer gällande föreskrifter.