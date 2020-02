Kritiserad efter tunga säsongen – då slog Mossberg tillbaka i första kvartsfinalen: "Ingen tycker synd om en"

Han var ett minst sagt upphaussat namn när han värvades från Sandviken inför den här säsongen. Men länge gick det trögt för Daniel Mossberg i Bollnäs – och kritiken om att man borde kunna få ut mer av veteranen lät inte vänta på sig.

– I början tyckte jag att det var jobbigt, jag fick inget flyt i spelet alls. Det kändes bra på träningarna men så fort jag kom ut på matcherna stämde ingenting. Det är klart att det sätter sig, oavsett om man är 38 år eller inte. Så länge jag spelar vill jag ju bidra så jag kan inte sticka under stol med att det var jobbigt. Men man får träna och träna och till slut lossnar det, det är ingen som tycker synd om en. Utom möjligen mina barn, säger Daniel Mossberg med ett leende efter den första kvartsfinalen mot Västerås på lördagen.

Och leendet är minst sagt befogat. För mot VSK var Mossberg utan tvekan en av isens bästa spelare, stod för 1+1 poäng men var inblandad i så mycket mer.

– Det kändes bra idag. Det har känts bra sedan jul egentligen. Det började ju oerhört trögt som sagt men sedan har det gått bättre och idag var jag oerhört pigg. Så nu får vi hoppas att det håller i sig, det kan ju vara som bortblåst imorgon igen, säger han och fortsätter att le.

7–4-segern var fullt rättvis i en match där Bollnäs var effektivt och gjorde en stark insats såväl offensivt som defensivt. Nu har man flyttat över pressen till Västerås inför nästa match på måndag hemma på Sävstaås.

– I Bollnäs är det press att vi ska vinna, alltid. Hela Bandysverige hoppas väl att vi åker ur i kvarten, ett lag som bara värvar gamla gubbar åt höger och vänster. Haha, nej men det är två jämna lag och den kvarten med fyran mot femman brukar ju bli jämn. Nu hamnade VSK före oss och fick hemmaplansfördelen men nu har vi vridit tillbaka fördelen, säger Mossberg.

Hur går dina tankar kring matchen på måndag?

– Det är vår hemmaplan men det spelar inte alltid så stor roll för alla slår alla hela tiden men det är klart att det är en fördel för oss. Jag tycker att vi känns väldigt sugna men det kommer nog Västerås också att vara. Sedan hoppas jag på bra väder för jag vill inte spela regnmatch. Tre minusgrader och bra bandy vill jag ha och så hoppas jag att vi vinner den också, avslutar Daniel Mossberg.

MATCHFAKTA KVARTSFINAL 1:5

Västerås SK–Bollnäs GIF 4–7 (1–3)

Målen: 1–0 (11, hörna) Joel Engström (Jesper Jonsson), 1–1 (16, hörna) Christoffer Fagerström (Per Hellmyrs), 1–2 (29) Daniel Mossberg (Per Hellmyrs), 1–3 (37, hörna) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 2–3 (46) Robin Andersson (Martin Landström), 2–4 (51) Christian Mickelsson (Daniel Mossberg), 3–4 (58) Martin Landström, 3–5 (66, straff) Christoffer Fagerström, 3–6 (67) Christoffer Fagerström (Oskar Westh), 4–6 (70) Daniel Johansson, 4–7 (76) Christoffer Fagerström (Daniel Mossberg).

Hörnor: 4–10

Utvisningar: VSK 2x10 min, Bollnäs 2x10 min

Domare: Christoffer Aidesjö

Publik: 2 121