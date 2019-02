Skarpt läge för grindarna på Bromangymnasiet: "Miljonen har det kostat"

I receptionen vid huvudingången hjälper Regina Gustafsson och hennes kollegor besökare och lärarvikarier tillrätta – samt en och annan elev som inte har passerkortet med sig.

– Ja, det är några som har glömt sitt kort men annars har det fungerat jättebra, säger Regina Gustafsson.

De som har koll på kortet drar det för att öppna de genomskinliga grindarna och går rakt in. Tillfällig personal, som lärarvikarier, får låna ett passerkort under den tid som de behöver komma in i skolan, och besökare får anmäla sig i receptionen.

– Jag tycker att det funkar bra, säger eleven Sophia Ekman.

Grindsystemet har testats några gånger.

– Så vitt vi kan se har det funkat väldigt bra. Men det är klart att man inte kan dra några slutsatser förrän det är i full fart, säger verksamhetschef Urban Wickman.

Slutsumman har Urban Wickman inte fått än.

– Ärligt så vet jag inte än. Men miljonen har det kostat, säger han.

En anonym lärare är kritisk till inpasseringssystemet som han misstänker kommer att orsaka problem.

– Jag är tveksam till hela grejen med grindar, säger läraren och menar att de ger en falsk trygghet.

Dels kan obehöriga få tag inpasseringskort och en elev på skolan som vill bråka kommer ju alltid in. Det går även att klättra över grindarna, enligt läraren.

– Det är ett sätt för ledningen att få ryggen fri, säger läraren och skulle hellre se att pengarna hade används till elevvärdar på skolan.

Men Urban Wickman förklarar att det handlar om att så långt det går säkerställa tryggheten på skolan och att obehöriga inte tar sig in.

– Jag tror det blir jättebra det här, säger Urban Wickman.