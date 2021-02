Krakas fick utdelning på formen

Då kom körade Erik Adielsson lite fel på det och det blev en resultatlös insats. På fredagseftermiddagen på Bollnästravet lyckades Jan Ove själv bättre när han tog det lugnt från start i ett sprinterlopp och satt sist ännu 300 kvar. Då flög Krakas lågt närmast staketet på upploppet och avgjorde på linjen. Segertiden blev 1.13,7a/1 640 meter.

V5-omgången inleddes av Kaitlin Way Scott och Mats Djuse. Tyskimportet är något så ovanligt som ett varmblod tränad av Jan-Olov Persson och hade allt under kontroll från ledningen. Segertiden i regidebuten blev 1.16,3a/2 140 meter.

Hemmaseger blev det i V5-avslutningen som Peter Eriksson vann med Jack M.R. Ett sällsynt galoppfyllt lopp där det gjordes bort sig i parti och minut, flera gånger av den som för stunden ledde loppet. Jack M.R. skötte sig och avgjorde trots en slutrunda i tredjespår.

De två återstående V5-loppen vanns båda av Henrik Svensson. Först med Anita Löjdahl-tränade Kavata och därefter med egentränade Smash In To You. Henrik avslutade även dagen med Candy Lane som gav honom en trippel som kusk och dubbelseger som tränare.

Stefan Arvidsson har hög träffprocent för dagen och nu satt han själv upp bakom Cinzano Frontline som tog första segern i nittonde starten när han efter en bit hittade andra ytter och därifrån spurtade ner ledande favoriten Garcon de Calamar och vann på 1.20,0a/2 640 meter.

Mats Persson