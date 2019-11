Kortfilm från Järvsö vann pris – skaparen är tacksam: "Det blev en bra film"

Det var under september månad som André Löwenbrååt tog initiativet att spela in filmen Hårga i Järvsö – byn där han har sina rötter. Med skådespelare både från Stockholm och från Järvsö kunde producenten spela in filmen om 18-åriga Sanna (Ella Näsman, från Järvsö), som är kristen och aktiv i Svenska kyrkan. Och om hennes kärleksrelation med Lia – ett före detta Jehovas vittne.

– Det är fina karaktärer som vill väl, som vill bry sig om varandra. Men på grund av regler som satts upp av andra hålls de isär. Och det är kanske några som kan känna igen sig i att vara låst av olika regler i samhället – skrivna, eller oskrivna, säger han.

– Skådespelarna visar på ett berörande sätt, den längtan att bara få vara med varandra.

Av tolv tävlingsbidrag vann filmen Hårga kategorin Bästa film, och prisades under Film music live festival i november. Ett något annorlunda festivalevent enligt honom.

– Filmerna visas på en stor bioduk och musiken spelas av en liveorkester, berättar producenten och säger att filmen Hårga inte är helt färdig ännu.

– Musiken är bara noter på ett papper än så länge. Den ska spelas in i studion och läggas in i filmen, säger han.

Därefter ska filmen Hårga skickas vidare till andra festivaler i Sverige, och även utomlands.

– Jag är optimistisk nu när vi vunnit bästa film, att den tilltalar människor även utanför filmteamet, säger André Löwenbrååt.

Filmen spelades bland annat in i Järvsö gårdsbageri och i Järvsö kyrka. Producenten hoppas att priset kommer att göra nytta för både bygden och skådespelarna i framtiden.

– Jag vill säga ett stort tack till alla i Järvsö, som har hjälpt till. Jag ser det här som vårt pris och jag hoppas att jag kan komma tillbaka med fler priser som vi kan dela på, säger han.