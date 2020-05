Trots det ansträngda ekonomiska läget i kommunen finns det verksamheter som går med plus. Dessa borde uppmärksammas! De borde få dela med sig av sina metoder i att hålla nere kostnaderna så att flera verksamheter kan ta efter. Det finns nämligen både en stor kunskap och okunskap om hur man hushållar med resurserna. Så, ni som går back, vänd er med ödmjukhet till de som går plus och be att få lära er av dem!

Någon med insyn