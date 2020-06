KORT SAGT: Vem har rätt? Alla eller ingen?

I ledaren torsdagen den 4 juni satte skribenten Lilian Sjölund fingret på en i detta land just nu synnerligen öm punkt: perspektivet på antalet avlidna under coronatid och under andra tidsperioder.

Det är inte att undra på att man börjar fundera på om de olika ländernas mätmetoder går att jämföra med varandra. Att vissa länder friserar sina siffror är nog de flesta medvetna om. Men hur skall man förhålla sig till sin egen situation med att knappt kunna gå till affären, social distansering o s v.

Men som vanligt i alla frågor finns det alltid motsatta uppfattningar om vem som har rätt. Går det överhuvudtaget någonsin att göra rätt? Och som vanligt blir man medborgare lämnad i sticket. Ingen och alla vet vad som är bäst.

Pensionären