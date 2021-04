KORT SAGT: Tjänstemannastyre kring Torget?

När det blir valtider deklarerar Moderaterna - år efter år - att när de kommer till makten blir det slut på det mångåriga tjänstemannastyret i Hudiksvall.

Moderaternas valtugg speglar sig på ett deprimerande sätt i hanteringen av tillståndet för krogen "Torget" i Hudiksvall.

Trodde att de i sin "januariöverenskommelse" hade enats om att valutgången skall baseras på de politiska partiernas röster och inte valet av tilltänkta tjänstemän inom förvaltningarna.

För Hudiksvalls del får vi tydligen trycka om valsedlarna för kommunalval och byta ut partinamn till tilltänkta tjänstemannanamn under: Social & Omsorg, Plan & Bygg etc etc.

HALSFLUSS