KORT SAGT: Sjukvården

En stilla undran: Om jag blir sjuk kan jag bli hjälpt av sjukvården då? Om jag har sjukdomshistorik bryr ni er läkare om de då?

Just nu känns de som om ni bara säger att allt är bra och hoppas på att inget händer. Är så less på nonchalansen man möts av. Man söker hjälp på grund av att någonting är fel i kroppen. Och när de finns dokumenterat att vården tidigare gjort fel bedömning så måste väl ni läkare tänka ett steg längre. Eller har ni läkare samma krav som Försäkringskassan att det måste nekas ett visst antal patienter varje dag. Vården i Sverige idag är under all kritik.

Less på vården