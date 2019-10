Konstverk genom VR-glasögon i fokus på Konstens dag i Ljusdal: "Kommer in i det på ett annat sätt"

Den här veckan är Konstens vecka, som hållits sedan 1985 av Sveriges konstföreningar. Årets tema är digitalisering i konsten. På lördagen bjöd Hälsinglands konstgille, Ljusdals kommun och Estrad Ljusdal därför in till att uppleva konst genom VR-glasögon.

Utifrån sett syns inget alls av konsten som finns att uppleva på plats. Men genom ett par VR-glasögon kan man bland annat se Marina Abramovićs Rising, Anish Kapoors Into yourself, fall eller besöka Rembrandt i färd med att måla en tavla.

Utrustningen, fyra par glasögon i olika modeller, har Hälsinglands konstgille lånat av Sveriges konstförening. Anna Karin Astner, Hälsinglands konstgille, tycker att VR-glasögonen ger något extra i upplevelsen.

– Marina Abramović har ju alltid tydliga budskap men man kommer in i det på ett annat sätt med VR. Det blir en annan sak. Och i Rembrandts ateljé kan man också gå in och träffa Mona Lisa, inne i tavlan, säger Anna Karin Astner.

Bodil Eriksson tittar in i ateljén.

– Det var som att jag hade ett samtal med Rembrandt. Och man kan se sig om i rummet, det var jätteintressant. Väldigt häftigt. Det är lite som att se opera på bio, man får känslan av att man är med, säger Bodil Eriksson.

Även Siv Nilsson gör ett besök hos den nederländske målaren.

– Och så kunde jag måla själv. Det var ovant att prova, och man kunde bli lite yr av det, säger Siv Nilsson.

Elin Sundberg, nytillträdd som kulturchef i Ljusdals kommun, tittar på Christo och Jeanne-Claudes The London Mastaba.

– Det var jättehäftigt. Men man kanske inte ska vara höjdrädd, och så var det smart att sitta ner. Annars hade jag kunnat gå in i väggar, säger Elin Sundberg.

– Jag har inte tänkt på att man kan använda VR på det här sättet.

Barn under tretton år rekommenderas inte att använda VR-glasögonen. Men på Konstens dag finns aktiviteter också för de yngre. I Ljusdals bibliotek är det skaparverkstad, vilket man kommer ha under ytterliga ett par tillfällen under hösten.

– Det blev lite spontant den här gången för att det ska finnas något för barnen, säger Anna Åhlén, kulturarrangör på Ljusdals bibliotek.