Konstaterat: Ett fall av deltamutation i Gävleborg

I länet domineras just nu smittspridningen av alfavarianten, som tidigare kallades den brittiska mutationen.

Nu slår regionen fast att även deltavarianten kommit till länet, med ett konstaterat fall.

– Det var inte oväntat att den nya mutationen skulle sprida sig hit och vi jobbar med att smittspåra enligt våra rutiner. Det är extra viktigt att ta dos två, det är då man får ett ordentligt skydd oavsett virusvariant, säger smittskyddsläkare Shah Jalal i ett pressmeddelande.

Flera andra län har tidigare rapporterat in fall av delta, framförallt Blekinge och Värmland.

– Även om deltamutationen verkar vara mer smittsam finns det ingen anledning att känna oro. Det viktigaste är att fortsätta följa de rekommendationer som gäller och att vaccinera sig, säger Shah Jalal.

Han tror att deltamutationen kan få en viss spridning men tvivlar på att den kommer att bli lika dominerande som den brittiska mutationen blev.

– Vi har en så god vaccinationstäckning nu, säger han.

Smittpridningen är totalt sett mycket låg just nu i Gävleborg. Under de senaste sju dagarna har endast 13 nya fall upptäckts i länet. Faktum är att spridningen inte varit så låg under hela pandemin.

– Vi ligger faktiskt bäst till i hela landet just nu. Andelen positiva fall i egenprovtagningen är endast 0,4 procent under de senaste sju dagarna, säger Shah Jalal.

Den ökade spridning som man befarade skulle inträffa i samband med studentfirande och skolavslutningar uteblev nästan helt.

– Vi fick några enstaka fall, men mer blev det inte. Jag tror det beror på att man kunde undvika trängsel vid de här aktiviteterna. Alla hjälptes åt på ett bra sätt, säger Shah Jalal.

Nu väntar en ny storhelg, midsommar. Hur orolig är du?

– Lite orolig är man alltid inför dessa helger. Men jag tror inte att risken för stor smittspridning är så stor, bara alla håller sig till gällande rekommendationer och håller avstånd, undviker trängsel och begränsar nya kontakter. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller fram till den 30 september, säger Shah Jalal.