Konsertvår i Hälsingland med pompa, sväng och jubileumsgung

Att Söderhamn firar sitt 400-årsjubileum under 2020 lär inte undgå någon. Musica Viva, som fick kommunens kulturpris 2019, drar i alla fall på stort för att arrangera en mängd olika konserter under vårsäsongen, med sin största satsning under sommarfestivalen "Mellan skogar berg och dalar". Liksom i höstas blir det i vår flera jazzevenemang i Kvarnen och på teatern. Först ut är Hepta, ett jazzband med sju elever från Birka folkhögskola. Söderhamns kammarmusikförening arrangerar i vår tre konserter.

I Bollnäs är det framför allt Kilafors kammarmusikförening och Bollnäs Jazz Club som vid sidan av Bollnäs kommuns arrangemang i Kulturhuset bidrar till musiklivets professionella utbud. Och det är stort, kolla bara in listan nedan.

Folkmusikgruppen Draupner från Bollnäs fyller 25 år i år och firar med en rad konserter i landet och hemmalandskapet Hälsingland. Görgen Antonsson, fiol, Henning Andersson, fiol och Tomas Limpan Lindberg, gitarr och bosoki, har under årens lopp förgyllt folkmusikvärlden med sin mix av egna låtar och utflykter i den traditionella låtskatten från Hälsingland.

Otroligt populära operasångerskorna i Divine kommer även i vår med ett program, Näktergalarna, om ett fiktivt möte mellan de tre berömda svenska operastjärnorna Jenny Lind, Christina Nilsson och Signe Hebbe.

I Ljusdal har folkmusiken en stark ställning, men starten på musikvåren sker sista januari med ett Chopinprogram med pianisten Henrik Måwe på scenen. Denna ensamföreställning om kompositörens sista tid ges också i Kilafors.

Sara Parkman, som ju gjort flera spännande musikföreställningar tillsammans med Samantha Ohlanders tidigare, kommer i februari till både Järvsö och Bollnäs tillsammans med finska folkmusikern Päivi Hirvonen.

I programmet i övrigt kan Folkmix-konserten med Maja Långbacka och Matilda Bådagård lyftas fram. De kallas ibland "de nya protestsångarna, samhällsreflekterande popsånger med folkmusikkänsla. De ger konserter i Alfta, Bergsjö och Ljusdal.

Mer om de olika konserterna finns bland annat att läsa på Musik Gävleborgs hemsida och hos de olika arrangörerna.

Bollnäs

28/1: Amparo y Las Flores med Kristin Amparo, Kulturhuset (Jazz)

1/2: Chopin – en föreställning, Hanebo församlingshem, Kilafors (Kammarserien)

11/2: The Flying Ananas Bananas, Kulturhuset (Jazz)

13/2: Päivi & Parkman, Folktorsdag på Kulturhuset, Bollnäs (Folkmix)

23/2: Britten Oboe Quartet, Hanebo församlingshem (Kammarserien)

25/2: Svante Söderqvist Trio, Kulturhuset, (Jazz)

10/3: Kurt Rosenwinkel Standards Trio, Kulturhuset, (Jazz)

24/3: Lisa Lystam Family Band - Blues, Roots, Rock! Kulturhuset (Jazz)

28/3: "Familjelördag", Bollnäs bibliotek

3/4: Draupner, Folkfredag på Kulturhuset Bollnäs (OBS KOLLA) (Folkmix)

7/4: Isabella Lundgren, Kulturhuset (Jazz)

21/4: The Hebbe Sisters, Kulturhuset (jazz)

25/4: Divine- operatrio "Näktergalarna", Segersta kyrka (Folkmix))

5/5: Hannah Svensson Group, Kulturhuset (Jazz)

7/6: Draupner 25-årsjubileum, Hanebo kyrka (Musik vid Ljusnan)

Hudiksvall

23/1: Gävle symfoniorkester, Jamie Martin, Kulturhuset Glada Hudik

14/2: Långbacka/Bådagård, Backa bygdegård, Forsa (Folkmix)

24/2: Britten Oboe Quartet, Kulturhuset (Kammarserien)

7/3: Goldmund string quartet, Baptistkyrkan, Hudiksvall (Kammarserien)

27/3: Duo Prokopiev-Davtyan, Baptistkyrkan, Hudiksvall (Kammarserien)

16/4: Gävle symfoniorkester, solist Amalie Stalheim, Kulturhuset

Ljusdal

31/1: Chopin – en föreställning, Slottescenen, Ljusdal (Kammarserien)

5/2: Päivi & Parkman, Stallet, Stenegård, Järvsö (Folkmix)

15/2: Långbacka/Bådagård, Solhuset, Ljusdal (Folkmix)

5/3: Quilty - Out on the Ocean, Unitis (Folkmusik)

4/4: Draupner 25 år, Kallmyr godtemplarhus, Ljusdal

24/4: Ljus & Lykta, Kallmyr godtemplarhus, Ljusdal

Nordanstig

13/2: Långbacka/Bådagård, Bergsjögården (Folkmix)

Ovanåker

11/2: Långbacka/Bådagård, Byagården Runemo, Alfta (Folkmix)

25/4: Ljus & Lykta, Långheds bygdegård, Alfta

Söderhamn

5/2: Hepta, Kvarnen (jazz och mat)

8/3: Goldmund string quartet, Equmeniakyrkan, Söderhamn (Kammarserien)

29/3: Duo Prokopiev-Davtyan, Equmeniakyrkan, Söderhamn (Kammarserien)

17/4: The Calle Stenman Quintet, Söderhamns teater (jazz)

26/4: Divine- operatrio "Näktergalarna", Equmeniakyrkan (Kammarserien)

29/6–5/7: Festivalen "Mellan skogar berg och dalar", olika platser i kommunen