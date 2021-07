Konsertbesökare på Stenegård tvingades hälla ut medhavd dryck – trots okej från arrangören

"Det kommer att finnas mat och dryck att köpa på området. Picknick går också bra, men ingen alkohol får tas med in. Egen stol eller filt medtas."

Så löd informationen inför konserten på Stenegård i söndags. Väl på plats hade många besökare tagit med sig picknick med mat och dryck, något de snart skulle märka inte alls accepterades.

– Jag har varit där i 27 år på olika tillställningar och man har alltid med sig stol och fikakorg, men igår hade någon bestämt att man inte fick ha någon dryck, inte ens vatten, berättar en besökare och fortsätter:

– Folk kände inte till det och många fick hälla ut å kasta sin dryck trots att det var vatten, kaffe eller läsk. Sen när vi frågade om det så visste ingen i personalen varför mer än att det var deras order.

Både på evenemangets Facebooksida och hemsida stod det att picknick gick bra att ta med och att det enda som inte fick medtas var alkohol. Men på Facebook vittnar upprörda besökare om hur de trots det tvingats hälla ut all dryck, även alkoholfri sådan.

"Katastrof att man inte ens fick ta med sig vatten in på området i 28 gradig värme.. Och att det inte informerats om i förväg... Dryck ingår tydligen inte i ordet picknick.", lyder en kommentar på Facebook.

"Inte nånstans (trots separat mail om allt man ska tänka på) framgår det att man INTE får ta med dryck. Faktiskt ganska dåligt " lyder en annan sådan.

Charlotta Netsman är verksamhetschef på Stenegård och kan inte svara på varför det blivit så här då det inte är Stenegård som bestämmer över evenemangen utan endast hyr ut scenområdet till olika arrangörer.

– Vi vet inte hur det blivit såhär men vi har fått höra det från olika besökare och framfört det till Jubel. Vi hyr bara ut området så det är inget som kommer från oss.

På Stenegårds hemsida stod det också att picknick var tillåtet. Charlotta Netsman förklarar att de bara förmedlar informationen från arrangörerna.

– Vi skriver det de säger. Det är de som skickar alla olika information och så lägger vi ut det, säger Charlotta Netsman.

Företaget Jubel, som alltså arrangerade konserten, svarar följande i ett sms till helahälsingland.se angående söndagens konsert:

– Det är väldigt olyckligt att besökare har upprörts under gårdagens konsert på Stenegård. Beslutet att hälla ut medhavd dryck togs på plats av ansvariga för entrén då det tidigare har framkommit att besökare tagit med sig alkohol in på området i andra typer av förpackningar. Istället erbjöds vatten till alla besökare vid entrén samt under hela konserten som komplement till försäljningen på konsertområdet, skriver Nora Bellil, operativ chef på Jubel, och fortsätter:

– Vi är självfallet ledsna över att detta orsakat irritation och vår kommunikation har brustit internt. Ansvariga för konserten från vår (Jubels) sida fick reda på beslutet först i efterhand. Entrévärdarna agerade i enlighet med de direktiv som gavs, vilka olyckligtvis var felaktiga beroende på brist i kommunikationen internt. Vi är återigen ledsna över att detta orsakat irritation hos vissa gäster och de berörda är välkomna att kontakta oss så ser vi till att de får kompensation.