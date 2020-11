Konsert: Först ut i Hälsingland live – Chris Kläfford äntrar scenen

Konserten startar den 14 november, kl 21, och kan ses i spelaren nedan:

Chris Kläfford slog igenom i underhållningsprogrammet Idol, där han till slut stod som vinnare. Hans tolkningar av låtar som ”Imagine” och ”Utan dina andetag” togs emot med öppna armar av tittarna.

Läs mer: Hälsingland live är tillbaka – fyra nya livesända konserter

Efter Idol har Chris Kläfford lyckats skapa sig en egen identitet. Sommaren 2019 åkte han med som förband på Gyllene Tiders avskedsturné, samtidigt gjorde han succé i tv-programmet America’s Got Talent där han tog sig hela vägen till semifinal.

I år har han släppt EP:n ”Something Like Me” och singeln ”If Not With You, For You”.

Nu blir han först ut på Hälsinglands live scen, där han planerar att stå ensam med sin röst och sin gitarr.

Livesända konserter genom Hälsingland live:

Hälsingland live är en satsning som finansieras och drivs av Bollnäs och Söderhamns kommun. Hittills är fyra konserter planerade. Konserterna är gratis att ta del av för prenumeranter på helahälsingland.se och kommer att sändas via vår sajt. Icke-prenumeranter kan köpa biljetter på Hälsingland live:s webbsajt.

Lördag 14/11: Chris Kläfford - Idolvinnare som lyckats skapa sig en egen identitet efter vinsten 2017. En singer-songwriter med stort spann, allt från rock till pop och akustiskt.

Lördag 21/11: Uno Svenningsson - sångaren Uno Svenningsson behöver knappt en presentation. Han är kanske mest känd för låten Under ytan.

Fredag 4/12: Ellen Krauss - Beskrivs som en "singer-songwriterkomet" och 2018 utnämndes hon till Rookie of the Year vid Denniz Pop Awards.

Lördag 12/12: Christmas Feeling - Julkonsert med Sandviken Big Band och solisterna Peter Asplund, Isabella Lundgren, Vivian Buczek och Anna Jalkéus.