Konkurrensverket lägger ner sin utredning om bandyhallen i Bollnäs: "Skönt att kunna lägga det åt sidan"

Det var för snart ett år sedan som Konkurrensverket startade en utredning av det planerade bandyhallsbygget på SJ-området och den uppgörelse Bollnäs kommun har med Samhällsbyggnadsbolaget om försäljning av fastigheten Bro 4:4 och hyra av den den framtida hallen. Nu har man alltså bestämt sig för att avskriva ärendet, vilket Radio Gävleborg var först med att rapportera om.

Det var på eget initiativ som Konkurrensverket inledde sin utredning för att se om det gjorts någon otillåten direktupphandling. En av de saker de har tittat särskilt på är det planerade upplägget att kommunen ska skriva på ett avtal om att hyra hallen redan innan den är byggd.

Verket misstänkte att det kunde finnas omständigheter som kunde bli vägledande för hur den typen av avtal ska bedömas i framtiden. Om de hade kommit fram till att kommunens agerande skulle strida mot lagen skulle det ha kunnat leda till straffavgift på upp till 10 miljoner kronor.

Men i det beslut som Konkurrensverket fattade under torsdagen skriver man nu att man beslutat sig för att lägga ner utredningen.

"De utredningsinsatser som ar nödvändiga för att kunna konstatera om det skett en överträdelse av upphandlingslagstiftningen är inte motiverade sett till vara möjligheter att nå önskat resultat. Beslutet innebar inte att vi har tagit ställning till om ert agerande är tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen."

– De ser väl att vi som kommun har agerat korrekt i frågan, säger Marie Centerwall (S), kommunalråd i Bollnäs.

Under veckan stormade det lite extra kring bandyhallsplanerna sedan Samhällsbyggnadsbolagets vd, Ilija Batljan, anhållits misstänkt för brott mot marknadsmissbrukslagen. Han förnekade förvisso all brottslighet och släpptes redan under onsdagen.

Att Konkurrensverket nu i alla fall lagt ner sin granskning måste väl kännas som att en av alla de käppar som skulle kunna sättas in i hjulet för att stoppa ett bygge är borta?

– Ja naturligtvis, det känns skönt att kunna lägga det här åt sidan, säger Marie Centerwall. Nu kan vi lägga det här åt sidan och fortsätta arbetet.